Общество 08.12.2025 в 11:28

В Бурятии физрука осудили за использование поддельной медкнижки

Он предъявил липовый документ при трудоустройстве
Текст: Карина Перова
В Бурятии физрука осудили за использование поддельной медкнижки
Фото: loon.site

Житель Улан-Удэ предстал перед судом за использование заведомо подложного документа – медицинской книжки.

В августе 2024 года мужчина пришел трудоустраиваться в одну из школ Иволгинского района. Ему предложили вакансию учителя физкультуры и собрать необходимый пакет документов. Чтобы быстрее устроиться на работу, он купил медкнижку с проставленной печатью о прохождении гигиенического обучения. 2 сентября 2024 года горожанин предъявил липовый документ с подложной печатью делопроизводителю школы.

В марте 2025 года в школе проходила проверка, где главный врач ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» раскрыла хитрость физрука. Она сразу поняла, что печать и голограмма в книжке подделаны – поверхность была матовая, и не виден водяной знак. Главврач поручила проверку аттестации о гигиеническом обучении юрисконсульту организации.

Последняя выяснила, что работник школы профессиональную подготовку и аттестацию на базе ФБУЗ не проходил, сведений о прохождении подсудимого в учетно-отчетной документации отдела образования и воспитания населения и во Всероссийском реестре гигиенического образования не зарегистрированы. Горожанин признался, что купил медкнижку за 1500 рублей по совету одного из работника школы, который дал ему номер телефона.

«Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца с установлением следующих ограничений: не изменять места жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного, а также не выезжать за пределы Советского района Улан-Удэ. И обязал осужденного являться в инспекцию по месту жительства 1 раз в месяц. Кроме того, суд взыскал с него процессуальные издержки», - отметили в Иволгинском районном суде.

подложный документ медкнижка суд приговор

