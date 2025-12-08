Общество 08.12.2025 в 11:44

Горсовет Улан-Удэ отметил отличившихся волонтеров

На округе №5 зампредседателя горсовета Анатолия Белоусова прошел праздничный вечер
Текст: Андрей Константинов
Горсовет Улан-Удэ отметил отличившихся волонтеров
Фото: горсовет Улан-Удэ
5 декабря горсовет Улан-Удэ поздравил всех волонтеров с праздником.

«Каждый волонтер обладает особыми качествами: добротой, состраданием, ответственностью и преданностью делу. Особую роль волонтеры сыграли в период коронавирусной инфекции, продолжают они бескорыстно помогать и сейчас, в условиях СВО. Каждый поддерживает наших бойцов как может: кто-то закупает оборудование, кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то поддерживает боевой дух разговорами и песнями, особенно это важно для бойцов, проходящих лечение в госпиталях», - отметили в пресс-службе горсовета. 

Праздник волонтеры отмечали в работе. Так, на округе №5 депутата и заместителя председателя горсовета Улан-Удэ Анатолия Белоусова в преддверии знаковой даты прошел праздничный вечер. Активные жители округа, оказывающие поддержку нашим бойцам, при участии депутата отметили свой фактически профессиональный день за плетением маскировочных сетей и чаепитием. 

- Спасибо вам за готовность протянуть руку помощи, за ваше время, силы и огромное сердце. Вы — настоящие герои нашего времени, чья работа не измеряется деньгами, но бесценна по своей сути. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, душевного тепла и радости от каждого доброго дела! – поздравил волонтеров с праздником Анатолий Белоусов.

Особо отличившиеся волонтеры были отмечены благодарственными письмами.
