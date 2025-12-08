Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу

Жителей Улан-Удэ призывают запланировать активные выходные и провести время с пользой на тропе здоровья.

Прогулка позволит сменить обстановку, вырваться из городской суеты и получить заряд бодрости. На тропе здоровья можно устроить фотосессию в зимнем лесу и просто провести время с близкими на свежем воздухе с пользой.

- Надевайте удобную обувь, берите термос с чаем, друзей, хорошее настроение — и вперёд, навстречу морозцу и свободе! Активные выходные — лучший антистресс и источник энергии, - рассказала в мэрии города.

Напомним, что накануне очистили от снега два километра тропы здоровья «Юго-Западная». Она начинается со 105 микрорайона и условно разделена на три отрезка: «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Смотровая площадка построена на участке «Зеленый серпантин» с красивым панорамным видом.

- Приглашаем всех горожан прогуляться и подышать свежим воздухом на тропе здоровья в 105 мкр. Приблизительно в день тропу, протяженностью почти пять километров, посещают более 250 человек, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города