Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС

В Заиграевском районе Бурятии местные жители пока стояли в очереди на автозаправочной станции обчистили прикассовую зону. Молодые люди украли девять упаковок жевательной резинки, упаковку сладких драже, набор ароматизаторов, автомобильный FM-модулятор и кабель для зарядного устройства. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей.

39-летняя кассир АЗС отвлеклась на устранение сбоя в программе и попросила юношей подождать, но они время зря не теряли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны подозреваемые – 17-летний и 21-летний ранее не судимые местные жители.

- Они зашли в помещение АЗС, чтобы заправить автомобиль. С похищенным после сели в автомобиль и скрылись. Мотив своего поступка злоумышленники объяснить не смогли. Ароматизаторы, FM-модулятор и кабель изъяты. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один