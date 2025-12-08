Общество 08.12.2025 в 12:57

Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации

Четыре из них находятся теперь по новым адресам
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации

Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о том, что четыре камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД модернизированы и передислоцированы с ранее установленных мест.

Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости движения и пренебрежение ремнями безопасности.

Комплексы установлены по следующим адресам:

- автодорога «Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи», 11км+800м (Тарбагатайский район);

- автодорога Р-258 Байкал «Иркутск - Улан-Удэ – Чита», 461км + 720м (Иволгинский район, напротив «Бурятскансервис»);

- г. Улан-Удэ, ул. Боевая (вблизи д. 56 ул. Столбовая);

- г. Улан-Удэ, вблизи д. 35д ул. Ботаническая.

Фото: Номер один

Теги
камеры

Все новости

В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами
08.12.2025 в 13:48
Турнир в Бурятии порадовал любителей борьбы
08.12.2025 в 13:30
В районе Бурятии «переезжает» поликлиника
08.12.2025 в 13:14
Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили
08.12.2025 в 12:58
Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации
08.12.2025 в 12:57
В Иркутске упали цены на бензин
08.12.2025 в 12:37
С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
08.12.2025 в 12:20
Жители Бурятии обчистили прикассовую зону АЗС
08.12.2025 в 12:20
Улан-удэнцев зазывают на фотосессию в зимнем лесу
08.12.2025 в 11:58
Житель Улан-Удэ на ночь спрятался в кафе, чтобы его обворовать
08.12.2025 в 11:57
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В районе Бурятии «переезжает» поликлиника
Жителей Муйского района будут принимать в новом здании
08.12.2025 в 13:14
Жителям Бурятии доначислили 25 миллионов утильсбора за ввезенные автомобили
Граждане везли машины как для себя, но продали их другим людям
08.12.2025 в 12:58
В Иркутске упали цены на бензин
Ангарская нефтехимическая компания резко нарастила выпуск топлива
08.12.2025 в 12:37
С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку
Ребенок вылетел под колеса авто, катаясь рядом с дорогой на тюбинге
08.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru