08.12.2025 в 12:57
Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации
Четыре из них находятся теперь по новым адресам
Текст: Елена Кокорина
Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о том, что четыре камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД модернизированы и передислоцированы с ранее установленных мест.
Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости движения и пренебрежение ремнями безопасности.
Комплексы установлены по следующим адресам:
- автодорога «Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи», 11км+800м (Тарбагатайский район);
- автодорога Р-258 Байкал «Иркутск - Улан-Удэ – Чита», 461км + 720м (Иволгинский район, напротив «Бурятскансервис»);
- г. Улан-Удэ, ул. Боевая (вблизи д. 56 ул. Столбовая);
- г. Улан-Удэ, вблизи д. 35д ул. Ботаническая.
