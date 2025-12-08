Водителей Бурятии предупредили о новых камерах видеофиксации

Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о том, что четыре камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД модернизированы и передислоцированы с ранее установленных мест.

Комплексы будут фиксировать превышение установленной скорости движения и пренебрежение ремнями безопасности.

Комплексы установлены по следующим адресам:

- автодорога «Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи», 11км+800м (Тарбагатайский район);

- автодорога Р-258 Байкал «Иркутск - Улан-Удэ – Чита», 461км + 720м (Иволгинский район, напротив «Бурятскансервис»);

- г. Улан-Удэ, ул. Боевая (вблизи д. 56 ул. Столбовая);

- г. Улан-Удэ, вблизи д. 35д ул. Ботаническая.

Фото: Номер один