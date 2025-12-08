Общество 08.12.2025 в 13:14
В районе Бурятии «переезжает» поликлиника
Жителей Муйского района будут принимать в новом здании
Текст: Карина Перова
В поселке Таксимо в Бурятии поликлиника Муйской центральной районной больницы переезжает в новое здание. Подчеркивается, что врачи уже ведут прием в новых рабочих кабинетах.
«Просим проявить понимание, так как процесс переезда еще не закончен. В коридорах возможны скопления мешков и коробок. Мы делаем всё возможное, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки», - прокомментировала главный врач Муйской ЦРБ Екатерина Наскова.
Напомним, по нацпроекту «Здравоохранение» на строительство поликлиники было выделено более 110 млн рублей.
