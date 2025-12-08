В районе Бурятии «переезжает» поликлиника

В поселке Таксимо в Бурятии поликлиника Муйской центральной районной больницы переезжает в новое здание. Подчеркивается, что врачи уже ведут прием в новых рабочих кабинетах.

«Просим проявить понимание, так как процесс переезда еще не закончен. В коридорах возможны скопления мешков и коробок. Мы делаем всё возможное, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки», - прокомментировала главный врач Муйской ЦРБ Екатерина Наскова.

Напомним, по нацпроекту «Здравоохранение» на строительство поликлиники было выделено более 110 млн рублей.