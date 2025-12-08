Общество 08.12.2025 в 14:15

Жители Бурятии отдали мошенникам свыше 549 млн рублей

Шокирующие суммы озвучили в полиции республики
Текст: Елена Кокорина
По итогам 11 месяцев 2025 года в Бурятии наблюдается рост регистрации фактов мошенничества, отметили в полиции республики. Ущерб, причиненный местным жителям в результате преступлений в сфере ИТТ за 11 месяцев, составил более 549 млн рублей.

Между тем, полицейскими раскрыто 937 преступлений. 472 фигуранта привлечены к уголовной ответственности. Пресечена деятельность ОПГ из трех участников, на счету которых 236 преступлений.

- Значительное количество фактов мошенничеств совершено в отношении представителей сферы образования – как педагогов, так и учащихся. За истекший период жертвами аферистов стали 259 учащихся образовательных учреждений. Материальный ущерб, причиненный учащимся (родителям) составил 24,3 млн рублей, при этом 2,4 млн руб. лишились студенты, получающие образование за пределами региона, - рассказали в полиции республики.

Материальный ущерб, нанесённый работникам системы образования (291 чел.), составил 25 млн рублей.

