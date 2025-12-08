Власти Улан-Удэ вновь отменили новогодний фейерверк

Главную елку Улан-Удэ на площади Советов планируется торжественно открыть 30 декабря в 17 часов. Об этом сообщили в мэрии города. Мероприятие начнется с традиционного пролога, затем последуют поздравления высоких лиц города и республики, хореографическая композиция.Однако уже с 16 часов на площади, в ледовом городке, народ будут развлекать веселые аниматоры из муниципальных учреждений культуры. Победители конкурсов прямо на месте получат призы. В 16:50 сыграет оркестр Дедов Морозов, прозвучат новогодние композиции.Фейерверка в честь Нового года опять не будет. Его не проводят с 2022 года.Муниципальные учреждения культуры подготовили около 200 предновогодних мероприятий – театрализованных представлений, праздничных программ, мастер-классов, выставок, экскурсий и т. д.В КДЦ «Рассвет» пройдет «Вселенский Новый год». Посетителей ждет световое шоу, мыльные пузыри, игры, танцы, а также небольшие сладкие презенты от Деда Мороза.В «Кристалле» новогоднее представление подготовили по мотивам мультфильма про Простоквашино. Пройдет интерактивное шоу, которое позволит детишкам внести вклад в спасение праздника. ДК «Авиатор» приготовил развлекательное шоу с интересными заданиями, играми, конкурсами для всей семьи. Победителей ждут небольшие призы.ДК «Забайкальский» представит постановку по мотивам русских народных сказок. Молодежный художественный театр порадует волшебной историей о Золушке. Все муниципальные учреждения культуры подготовились к новому году. Так, интересно будет в городских библиотеках. В общеобразовательных учреждениях пройдут выездные новогодние программы.С 12 декабря в четырех парках города стартует зимний сезон. Уличные новогодние елки там будут проходить с 18 декабря. В этот день в 17 часов в парке им. Орешкова пройдет представление «Тайна новогоднего чуда», можно будет посетить пять анимационных площадок с играми, конкурсами, призами для участников. Участникам раздадут горячий чай.19 числа в 17 часов гостей ждет парк «Юбилейный». Пройдет сказка «Шоу новогодних игрушек». В «жанаевском» парке 20 декабря праздник стартует тоже в 17 часов. Будет также показана постановка по мотивам русских сказок. 22 числа гостей встретит парк «Кристальный» (в 17 часов). Зрителям представят «Новогодние хлопоты, или Байкальские приключения Мороза Ивановича». Среди персонажей – Нерпа, Омуль и другие обитатели священного моря.В январе муниципальные парки в школьные каникулы тоже будут встречать гостей.- мероприятие по открытию городской елки: 0+- мероприятия в домах культуры: 6+- мероприятия в городских парках: 0+