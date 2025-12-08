Общество 08.12.2025 в 14:15

Власти Улан-Удэ вновь отменили новогодний фейерверк

Но будет много мероприятий в парках и ДК
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ вновь отменили новогодний фейерверк
Главную елку Улан-Удэ на площади Советов планируется торжественно открыть 30 декабря в 17 часов. Об этом сообщили в мэрии города. Мероприятие начнется с традиционного пролога, затем последуют поздравления высоких лиц города и республики, хореографическая композиция.

Однако уже с 16 часов на площади, в ледовом городке, народ будут развлекать веселые аниматоры из муниципальных учреждений культуры. Победители конкурсов прямо на месте получат призы. В 16:50 сыграет оркестр Дедов Морозов, прозвучат новогодние композиции.

Фейерверка в честь Нового года опять не будет. Его не проводят с 2022 года.

Муниципальные учреждения культуры подготовили около 200 предновогодних мероприятий – театрализованных представлений, праздничных программ, мастер-классов, выставок, экскурсий и т. д. 

В КДЦ «Рассвет» пройдет «Вселенский Новый год». Посетителей ждет световое шоу, мыльные пузыри, игры, танцы, а также небольшие сладкие презенты от Деда Мороза.

В «Кристалле» новогоднее представление подготовили по мотивам мультфильма про Простоквашино. Пройдет интерактивное шоу, которое позволит детишкам внести вклад в спасение праздника. ДК «Авиатор» приготовил развлекательное шоу с интересными заданиями, играми, конкурсами для всей семьи.  Победителей ждут небольшие призы.

ДК «Забайкальский» представит постановку по мотивам русских народных сказок. Молодежный художественный театр порадует волшебной историей о Золушке. Все муниципальные учреждения культуры подготовились к новому году. Так, интересно будет в городских библиотеках. В общеобразовательных учреждениях пройдут выездные новогодние программы.

С 12 декабря в четырех парках города стартует зимний сезон. Уличные новогодние елки там будут проходить с 18 декабря. В этот день в 17 часов в парке им. Орешкова пройдет представление «Тайна новогоднего чуда», можно будет посетить пять анимационных площадок с играми, конкурсами, призами для участников. Участникам раздадут горячий чай.

19 числа в 17 часов гостей ждет парк «Юбилейный». Пройдет сказка «Шоу новогодних игрушек». В «жанаевском» парке 20 декабря праздник стартует тоже в 17 часов. Будет также показана постановка по мотивам русских сказок. 22 числа гостей встретит парк «Кристальный» (в 17 часов). Зрителям представят «Новогодние хлопоты, или Байкальские приключения Мороза Ивановича». Среди персонажей – Нерпа, Омуль и другие обитатели священного моря.

В январе муниципальные парки в школьные каникулы тоже будут встречать гостей.

Возрастные ограничения:

- мероприятие по открытию городской елки: 0+

- мероприятия в домах культуры: 6+

- мероприятия в городских парках: 0+
Теги
новый год

Все новости

Строительство новой столицы
08.12.2025 в 15:19
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
08.12.2025 в 15:11
Реабилитация без переездов
08.12.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
08.12.2025 в 14:52
Нацпроекты – кратчайший путь к развитию
08.12.2025 в 14:43
В Улан-Удэ кассир украла из кафе больше 500 тысяч рублей
08.12.2025 в 14:32
Как меняется облик столицы Бурятии
08.12.2025 в 14:24
Власти Улан-Удэ вновь отменили новогодний фейерверк
08.12.2025 в 14:15
Жители Бурятии отдали мошенникам свыше 549 млн рублей
08.12.2025 в 14:15
В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами
08.12.2025 в 13:48
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Строительство новой столицы
Программа комплексного развития территорий шагает в Октябрьский район
08.12.2025 в 15:19
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
Вступил в силу соответствующий приказ Минпросвещения России
08.12.2025 в 15:11
Реабилитация без переездов
Бурятия получит свой центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО
08.12.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
В его квартиру сотрудники БРПСС забрались через окно
08.12.2025 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru