Общество 08.12.2025 в 14:32

В Улан-Удэ кассир украла из кафе больше 500 тысяч рублей

Преступление попало на камеру видеонаблюдения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ кассир украла из кафе больше 500 тысяч рублей

В Улан-Удэ сотрудниками полиции задержана местная жительница за кражу денег из кассы кафе. Проработав там около года кассиром, она прикарманила двухнедельную выручку заведения в размере 526 тысяч рублей.

38-летняя бухгалтер городского кафе сообщила об этом в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- При просмотре записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что хищение совершила 43-летняя кассир. Накануне преступления она поссорилась с коллегами, а вечером после смены похитила двухнедельную выручку. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где уже дала признательные показания, - рассказали в МВД ресупблики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения».

Фото: Номер один

Теги
кража

Все новости

Строительство новой столицы
08.12.2025 в 15:19
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
08.12.2025 в 15:11
Реабилитация без переездов
08.12.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
08.12.2025 в 14:52
Нацпроекты – кратчайший путь к развитию
08.12.2025 в 14:43
В Улан-Удэ кассир украла из кафе больше 500 тысяч рублей
08.12.2025 в 14:32
Как меняется облик столицы Бурятии
08.12.2025 в 14:24
Власти Улан-Удэ вновь отменили новогодний фейерверк
08.12.2025 в 14:15
Жители Бурятии отдали мошенникам свыше 549 млн рублей
08.12.2025 в 14:15
В райцентре Бурятии дознаватель МЧС спас мужчину с ожогами
08.12.2025 в 13:48
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Строительство новой столицы
Программа комплексного развития территорий шагает в Октябрьский район
08.12.2025 в 15:19
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
Вступил в силу соответствующий приказ Минпросвещения России
08.12.2025 в 15:11
Реабилитация без переездов
Бурятия получит свой центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО
08.12.2025 в 14:59
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
В его квартиру сотрудники БРПСС забрались через окно
08.12.2025 в 14:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru