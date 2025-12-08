В Улан-Удэ кассир украла из кафе больше 500 тысяч рублей

В Улан-Удэ сотрудниками полиции задержана местная жительница за кражу денег из кассы кафе. Проработав там около года кассиром, она прикарманила двухнедельную выручку заведения в размере 526 тысяч рублей.

38-летняя бухгалтер городского кафе сообщила об этом в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- При просмотре записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что хищение совершила 43-летняя кассир. Накануне преступления она поссорилась с коллегами, а вечером после смены похитила двухнедельную выручку. Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где уже дала признательные показания, - рассказали в МВД ресупблики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения».

Фото: Номер один