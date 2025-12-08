Общество 08.12.2025 в 14:43
Нацпроекты – кратчайший путь к развитию
Как в Бурятии совершенствуется транспортная сеть
Текст: Валентин Соколов
В республике продолжается реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого обновляют дороги и строят мосты. Масштабные работы охватили важные магистрали и дороги в небольших поселениях, что положительно сказалось на комфорте и безопасности жителей республики. Какие пути открывались в уходящем году, читайте в «Номер один».
Новое полотно на региональной дороге
В конце ноября в Бичурском районе торжественно открыли новый участок региональной дороги вблизи села Шибертуй. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» автомобилисты теперь могут с комфортом путешествовать по обновленной трассе Мухоршибирь - Бичура - Кяхта.
Долгожданное событие произошло для жителей Бичурского района. Участок региональной трассы от 34 до 51 километра был известен как один из наиболее проблемных и опасных. Работа по улучшению дорожного полотна началась здесь в 2023 году, и теперь еще 17 километров полностью обновлены.
Автодорога Мухоршибирь – Бичура – Кяхта — одна из важнейших трасс регионального значения, поскольку связывает три районных центра со столицей Бурятии. До недавнего времени на этом участке регулярно происходили серьезные ДТП.
Эта дорога - одна из главных продовольственных артерий Бурятии. Теперь жители Бичуры могут гораздо быстрее доставлять богатства своего района во все уголки республики. Но на этом усовершенствование полотна не завершается.
В планах - отремонтировать следующий 14-километровый участок, чтобы все жители и гости региона смогли путешествовать быстро и, самое главное, безопасно.
В Мухоршибирском районе появился новый асфальт между селами Балта и Цолга. Гравийный участок длиной 10,4 км полностью заасфальтирован, появились тротуары, 46 съездов во дворы, 14 дождеприемных колодцев, более 130 дорожных знаков, четыре автобусных павильона и 90 электроопор уличного освещения.
Местные жители отмечают, что новая дорога значительно улучшила надежность и комфорт для детей, которые теперь могут безопасно добираться до школы.
Работы по модернизации этой дороги продолжатся, следующий этап ремонта — в сторону села Гашей.
В долину с комфортом
В уходящем году кардинально преобразился участок 315 - 325 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан. Теперь на нем асфальт вместо грунта, остановки, новая разметка и отремонтированный мост через реку Нестериха.
– Приступили к работам прошлым летом. В целом было задействовано 40 человек и 20 единиц техники, участок готов к вводу, – сказал представитель подрядной компании Булат Баиров.
Местные жители изменения оценивают положительно.
– Пыли и грязи теперь нет. Раньше, когда грунтовая была, все на поселок шло, сейчас этого нет, чисто. Меньше стало шума, асфальт дает свое качество, – радуется и. о. главы МО СП «Баргузинское» Базаржап Нимаев.
Новый асфальт появится и на пути к Баргузинскому дацану на участке с 360 по 369 км. Здесь положат 9 км нового дорожного полотна, начиная от села Ярикта и заканчивая буддийским храмом, где 20 лет назад проявился лик богини Янжимы. В этом году планируется уложить 3 км, а в следующем ввести его в эксплуатацию полностью.
– Проект предусматривает устройство 11 водопропускных труб и четыре автобусных комплекса, ремонт моста. Также планируется еще дополнительно благоустроить территорию дацана, – отметил директор подрядной компании «Стройинком» Булат Баиров.
Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию соседний участок – с 347 по 360 км. Он соединил три села — Улюн, Улюкчикан и Ярикта.
Поэтапное обновление трассы на Читу
Постепенно улучшается и состояние региональной дороги Улан-Удэ—Романовка—Чита. В этом году отремонтировали участок на 200–217 км, за селом Булум Хоринского района. Торжественное открытие состоялось 26 ноября в рамках рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова.
- В этом году мы завершили ремонт 17 км. В 2026-м здесь же начнется ремонт следующих 17 км. В целом вся дорога Улан-Удэ - Романовка и до границы с Забайкальским краем включена в опорную сеть дорог России. Не менее 85% дороги должно быть в нормативном состоянии. Поэтому мы ее в любом случае доделаем. Поздравляю всех с завершением строительства этого участка, - сказал Алексей Цыденов.
Дорога Улан-Удэ – Романовка - Чита является одной из самых протяженных и загруженных трасс республики. Входит в опорную сеть автомобильных дорог России, обеспечивая транспортную доступность между двумя регионами — Забайкальским краем и Бурятией.
- От себя и всех жителей нашего поселения огромное спасибо. Очень хорошая дорога, по которой приятно ездить, - поблагодарила глава сельского поселения «Ашангинское» Фаина Карбушева.
Также в ноябре завершился ремонт 10 км участка региональной дороги в Закаменском районе. Он находится между селами Бургуй и Цакир. На обновление участка региональной дороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией с 250 по 260 км выделено 547,9 млн рублей.
Ямы и размытая дождями дорога теперь в прошлом, и жители двух сел смогут добираться сегодня до районного центра быстрее и с комфортом.
— Уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы водосбросы и прикромочные лотки, отремонтированы три водопропускных трубы, построена площадка для остановки транспорта, – рассказала замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Марина Кочерина.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 26 км дороги, в том числе на подъезде к Закаменску (272 - 286 км) и участок дороги до перевала Юхта (260 - 272 км).
По безопасному пути
Новые дороги строят не только между населенными пунктами, но и к социальным объектам. Так, в этом году они появились к новым школам и детским садам в Нурселении и Иволгинске. Все это выполняется для большего комфорта и безопасности наших маленьких земляков, которые пошли набираться знаний.
Работы начались в 2024 году. Двухгодичный контракт с подрядчиками включал в себя замену дорожного покрытия и укладку асфальта, устройство тротуаров, установку опор уличного освещения и дорожных знаков, нанесение разметки.
В улусе Нур-Селение завершили строительство дороги к новому филиалу Сужинской средней школы и к детскому саду «Солонго». Протяженность участка - 300 метров.
Новые социальные объекты находятся в непосредственной близости к федеральной трассе, поэтому необходимо было учесть все требования по безопасности дорожного движения. По Насосной улице в Иволгинске появились тротуары, обозначены пешеходные переходы, для удобства и безопасности подключено уличное освещение.
В 2024 году в Иволгинском районе уже проведены аналогичные работы в Поселье, Гурульбе и Сотниково. На это направлено 138 млн рублей.
В целом в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировано около 100 км региональных и местных дорог и 21 мост, направлено 7,63 млрд рублей. Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, в Бурятии создаются современные условия комфортного и безопасного перемещения по дорогам.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
