Общество 08.12.2025 в 14:52

Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать

В его квартиру сотрудники БРПСС забрались через окно
Текст: Карина Перова
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
Фото: архив «Номер один»

Сегодня днем в Гусиноозерске специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы помогли 63-летнему мужчине с ограниченными возможностями здоровья.

Полицейский сообщил спасателям, что пожилой горожанин из квартиры на втором этаже не выходит на связь. На место выехали три сотрудника БРПСС. Они решили проникнуть в квартиру через окно.

Как оказалось, что мужчина по состоянию здоровья не мог самостоятельно встать с кровати. Спасатели оказали необходимую помощь и оперативно передали гусиноозерца прибывшим медикам, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

БРПСС спасатели Гусиноозерск

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

