Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать

Сегодня днем в Гусиноозерске специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы помогли 63-летнему мужчине с ограниченными возможностями здоровья.

Полицейский сообщил спасателям, что пожилой горожанин из квартиры на втором этаже не выходит на связь. На место выехали три сотрудника БРПСС. Они решили проникнуть в квартиру через окно.

Как оказалось, что мужчина по состоянию здоровья не мог самостоятельно встать с кровати. Спасатели оказали необходимую помощь и оперативно передали гусиноозерца прибывшим медикам, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.