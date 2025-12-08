Общество 08.12.2025 в 14:52
Спасатели Бурятии вызволили пожилого мужчину, который не мог встать
В его квартиру сотрудники БРПСС забрались через окно
Текст: Карина Перова
Сегодня днем в Гусиноозерске специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы помогли 63-летнему мужчине с ограниченными возможностями здоровья.
Полицейский сообщил спасателям, что пожилой горожанин из квартиры на втором этаже не выходит на связь. На место выехали три сотрудника БРПСС. Они решили проникнуть в квартиру через окно.
Как оказалось, что мужчина по состоянию здоровья не мог самостоятельно встать с кровати. Спасатели оказали необходимую помощь и оперативно передали гусиноозерца прибывшим медикам, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
ТегиБРПСС спасатели Гусиноозерск