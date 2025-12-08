Реабилитация без переездов

2 декабря в Москве, в стенах Совета Федерации, было подписано соглашение, которое изменит качество жизни сотен защитников из Бурятии. Республика, Госкорпорация «Ростех» и Государственный фонд «Защитники Отечества» заключили трехсторонний договор о создании в регионе современного реабилитационного центра. Этот объект, на который уже выделено 217 млн рублей из Дальневосточной президентской субсидии, станет филиалом ведущего в стране Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО). Для ветеранов специальной военной операции это означает, что они смогут получать высокотехнологичные протезы и проходить полный курс восстановления не выезжая за тысячи километров от дома и семьи. Подписание документа стало не просто новостью, а закономерным итогом двухлетней работы по выстраиванию в республике комплексной системы поддержки, где адресная социальная помощь уже сегодня дополняется спортивной реабилитацией и адаптацией быта.Церемония подписания в верхней палате парламента собрала ключевых участников процесса поддержки ветеранов. Соглашение скрепили подписями глава Бурятии Алексей Цыденов, исполнительный директор фонда «Защитники Отечества» Юрий Хабров и заместитель генерального директора Ростеха Максим Выборных. В событии также участвовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда Анна Цивилева и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.Бурятия вошла в число семи первых регионов, где такие центры появятся в рамках масштабной государственной программы. Помимо нашей республики, соглашения подписали Луганская Народная Республика, Архангельская, Кемеровская, Тульская области, Еврейская автономная область и Республика Коми. Всего же до 2027 года по всей стране планируется создать сеть из 25 филиалов ЦИТО Ростеха, что кардинально изменит доступность высокотехнологичной помощи.«На 2026 год нам выделено 217 млн рублей. Мы построим здание и подготовим необходимую инфраструктуру. А все оснащение центр получит напрямую от ЦИТО при поддержке Ростеха: современное оборудование, тренажеры, системы для протезирования, а также подготовленных врачей и специалистов. Это будет единый федеральный стандарт качества, - пояснил суть проекта Алексей Цыденов. - Наши ребята смогут получать высокофункциональные протезы и проходить полную реабилитацию дома, рядом с семьей. Заниматься спортом, восстанавливаться, учиться работать с современными протезами - все здесь, в Бурятии».Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что реабилитация участников СВО сегодня является важнейшим государственным приоритетом. «Мы приняли уже более 200 законов, направленных на поддержку участников СВО и защиту их семей. Благодарим за работу фонд «Защитники Отечества» и Госкорпорацию «Ростех», которые играют ключевую роль в реабилитации бойцов», - заявила она. По словам Матвиенко, российские разработки в области протезирования позволяют создавать лучшие в мире изделия - биоэлектрические протезы с микропроцессорами, спортивные протезы, которые открывают ветеранам путь к новой профессии, занятиям спортом и полноценной семейной жизни.Создание центра - это логичное развитие той работы, которую фонд «Защитники Отечества» ведет в Бурятии уже более двух лет. Его филиал в республике открылся в 2023 году и быстро стал «единым окном» для решения проблем ветеранов и их семей. Эффективность этой работы отмечена на самом высоком уровне.В сентябре 2025 года в рамках Восточного экономического форума председатель фонда Анна Цивилева провела рабочую встречу с главами дальневосточных регионов. Она озвучила впечатляющую статистику: «За два года в 11 дальневосточных филиалов поступило более 160 000 обращений, из них 95% решены. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке глав регионов, а также эффективной работе межведомственных комиссий». Отдельно Цивилева отметила Бурятию как регион с успешной практикой муниципалитетов по адаптации жилья для ветеранов с инвалидностью.На том же совещании Алексей Цыденов предложил инициативу, актуальную для всех отдаленных субъектов страны. Он выступил с идеей проведения военно-врачебных комиссий дистанционно, по видеосвязи. «Это возможность проведения ВВК дистанционно по ВКС, потому что сейчас вынуждены ездить в другие регионы для определения состояния здоровья (подтверждения увечий, годности к службе)», - объяснил глава республики. Это предложение направлено на рассмотрение в Минобороны РФ и смогло бы значительно упростить жизнь ветеранам, избавив их от изнурительных переездов.Пока федеральный центр только проектируется, помощь в республике оказывается точечно, но системно. Социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», работающие в каждом районе, ведут персональное сопровождение ветеранов. Их работа - это история не о формальных отчетах, а о реальных изменениях в судьбах людей.Одним из подопечных стал ветеран из Улан-Удэ Зоригто Мунконов. Получив в ходе боевых действий тяжелые травмы головы и потеряв слух, он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. С июня 2024 года его судьбой занимается социальный координатор Яна Цыденжапова. По ее инициативе и при активном содействии комиссия фонда обследовала квартиру ветерана. Теперь в его жилье установлена домашняя индукционная система для слабослышащих, которая транслирует звук с телевизора прямо в слуховой аппарат, автоматический открыватель окон, датчики температуры и влажности, центр управления «Умный дом» и умная колонка. Для работы организовано специализированное компьютерное место.Но помощь не ограничилась бытом. Яна Цыденжапова помогла Зоригто Баировичу успешно завершить обучение в университете «Синергия» по программе работы с маркетплейсами и зарегистрироваться на программу «Патриоты Бурятии». Сегодня ветеран активно занимается пулевой стрельбой в Республиканской спортивно-адаптивной школе, где уже показывает результаты и готовится к чемпионату России среди глухих.Похожая история произошла в Тункинском районе с ветераном Тимофеем Шагдуровым. Мобилизованный в 2022 году и служивший в 5-й танковой бригаде, он получил тяжелое ранение в голову, которое также привело к потере слуха. Его социальный координатор Эржена Будаева помогла оформить направление к врачу-сурдологу и включить слуховой аппарат в программу реабилитации. После этого фонд подал заявку в Социальный фонд России на приобретение современного устройства.Параллельно шла адаптация дома Тимофея Шагдурова в селе. Теперь в его жилище установлены датчики воды и дыма, система «Умный дом», специализированная кухонная мебель с учетом индивидуальных потребностей, регулируемый по высоте стол и душевой поддон с ограждением. «Выражаю огромную благодарность фонду «Защитники Отечества» за поддержку и оказываемую помощь в решении проблемных вопросов, а также проведение адаптации моего дома. Новая кухня мне очень нравится. Она удобная и многофункциональная. Я с удовольствием готовлю сам для своей семьи», - поделился Тимофей.Отдельная, критически важная часть работы - обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов с нарушениями опорно-двигательных функций. Николай (имя изменено), получивший в зоне СВО травму позвоночника, обратился в филиал фонда, где его взяла на сопровождение координатор Ольга Батоева. Она помогла оформить все необходимые выплаты и собрать документы для получения технических средств реабилитации. В результате ветеран получил не просто коляску, а электроприводное кресло-коляску повышенной проходимости с уникальным шагающим механизмом, способным преодолевать лестницы, бордюры и другие препятствия. В дополнение ему выдано второе, облегченное кресло-коляска для занятий спортом.Теперь Николай может самостоятельно ездить в магазин, решать бытовые вопросы. В ближайшее время комиссия фонда адаптирует и его жилье, установив систему «Умный дом» и необходимое оборудование. В марте ветеран отправится на лечение в реабилитационный центр «Огонек». Несмотря на тяжелое ранение, он строит планы: хочет развивать свое фермерское хозяйство и тренироваться в спортивной пулевой стрельбе. Социальный координатор, всегда оставаясь на связи, помогает ему на каждом этапе.Новый центр в Улан-Удэ призван стать тем самым недостающим звеном, которое свяжет точечную социальную помощь с комплексной медицинской и спортивной реабилитацией федерального уровня. Как подчеркнул генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, «Ростех ведет системную работу, направленную на комплексную реабилитацию участников СВО. Используя опыт ЦИТО, мы создаем Центры высокотехнологичного протезирования по всей стране». По его словам, новые центры позволят бойцам не только восстановить физические функции, но и обрести уверенность, открыть новые жизненные перспективы.ЦИТО Госкорпорации «Ростех» - флагман отечественной реабилитационной индустрии, производящий более 500 видов медицинских изделий. С 2022 года пациенты центра получили свыше 7 000 протезов, из которых более 30% - инновационные биоэлектрические с микропроцессорным управлением. С 2023 года здесь освоили и производство специализированных спортивных протезов, которые уже позволяют ветеранам заниматься тяжелой атлетикой, бегом, плаванием, горными лыжами.Возможности современных технологий были наглядно продемонстрированы на выставке в Совете Федерации, где манекены в образах велосипедиста, сноубордиста, гиревика и волейболистки показывали, на что способны сегодня российские разработки. Для Бурятии, где адаптивный спорт уже стал частью реабилитационной программы для ветеранов, наличие собственной производственно-реабилитационной базы станет мощнейшим катализатором.«Благодаря подписанию трехсторонних соглашений перечень субъектов Российской Федерации, где планируется создание площадок для комплексного высокотехнологичного протезирования, расширится. Это наш общий шаг к тому, чтобы система поддержки ветеранов специальной военной операции становилась еще более качественной и, главное, доступной там, где в ней нуждаются больше всего – в регионах и муниципалитетах», - резюмировала Анна Цивилева.Для Бурятии это больше, чем новый социальный объект. Это завершение цепочки, в которой уже есть эффективное социальное сопровождение, успешные практики адаптации жилья и вовлечения в спорт. Центр высокотехнологичного протезирования даст ветеранам тот самый инструмент - современный, изготовленный по индивидуальным параметрам протез, который позволит им сделать следующий шаг. Шаг от адаптации к полноценной, активной и самостоятельной жизни, которую они защищали с оружием в руках.