Общество 08.12.2025 в 15:11
Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень
Вступил в силу соответствующий приказ Минпросвещения России
Текст: Карина Перова
Учебники «История нашего края. Бурятия» официально включили в федеральный перечень с 8 декабря 2025 года после вступления в силу приказа Минпросвещения России № 768.
По словам главы Минобрнауки РБ Валерия Позднякова, учебно-методический комплект подготовила рабочая группа под руководством доктора исторических наук, доцента БГУ и директора ГБУ «РЦОИ и ОКО» Джамили Чимитовой.
С 1 сентября 2025 года модуль «История нашего края» стал частью обновлённого урока истории для 5–7 классов.
«Включение в федеральный перечень – важный шаг для развития регионального содержания образования и для того, чтобы школьники лучше узнавали историю Бурятии», - прокомментировал министр.
Тегиистория учебники образование