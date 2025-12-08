Учебники «История нашего края. Бурятия» включили в федеральный перечень

Учебники «История нашего края. Бурятия» официально включили в федеральный перечень с 8 декабря 2025 года после вступления в силу приказа Минпросвещения России № 768.

По словам главы Минобрнауки РБ Валерия Позднякова, учебно-методический комплект подготовила рабочая группа под руководством доктора исторических наук, доцента БГУ и директора ГБУ «РЦОИ и ОКО» Джамили Чимитовой.

С 1 сентября 2025 года модуль «История нашего края» стал частью обновлённого урока истории для 5–7 классов.

«Включение в федеральный перечень – важный шаг для развития регионального содержания образования и для того, чтобы школьники лучше узнавали историю Бурятии», - прокомментировал министр.