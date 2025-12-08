Строительство новой столицы

Флагманским объектом первого КРТ стал жилой микрорайон «Улаан Хото». 25 апреля 2025 года здесь при участии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова торжественно заложили первый камень и капсулу времени. Всего в центре запланировано возведение 15 жилых корпусов общей площадью почти 200 тыс. квадратных метров, двух детских садов, школы и поликлиники.





«По мастер-плану Улан-Удэ предполагается, что набережная будет развиваться вдоль Уды до проспекта Автомобилистов», - отмечал Зана Тумуров. В стесненном месте у основания горы, где Улан-Удэ был основан, планируется даже перекинуть пешеходные мосты через Уду, связав набережную с Октябрьским районом.





Новый проект в Октябрьском районе - это следующий логичный шаг в реализации мастер-плана, одобренного президентом России. Он доказывает, что механизм КРТ, обкатанный в сложнейших условиях исторического центра, работоспособен и может тиражироваться. «Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается», - заметил на закладке первого камня Алексей Чекунков. Но дело, судя по всему, движется. И Улан-Удэ, преодолевая трудности с грунтами, коммуникациями и расселением, действительно начинает играть новыми красками.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Исторический центр Улан-Удэ, где уже два года кипит работа по первому проекту комплексного развития территорий (КРТ), скоро может получить продолжение. Власти Бурятии предложили жителям Октябрьского района рассмотреть возможность включения в программу их квартала, ограниченного улицами Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой. На пяти гектарах, где сейчас расположены 21 многоквартирный дом, планируется создать современный жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой. Этот шаг подтверждает: КРТ в столице Бурятии из единичного проекта превращается в системный инструмент обновления всего города.О планах по расширению географии КРТ сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, поручив Министерству строительства РБ и Управлению комплексного развития территорий (УКРТ РБ) открыть консультативный центр для жителей. Он начал работу 2 декабря в администрации Октябрьского района. «Механизм и пакет гарантий для жителей этих домов будут такими же, как и в расселении центральной части города: выплата компенсации либо предложение равноценной жилой площади», - подчеркнул глава региона.В квартале преобладают старые деревянные постройки, два дома уже официально признаны аварийными. Однако, как и в первом проекте, окончательное решение о включении территории в программу будет принято исключительно путем голосования собственников. Начальник УКРТ РБ Зана Тумуров отметил, что подготовка к этому этапу заняла почти два года: «Развивать новую территорию планируем опираясь на опыт действующего проекта КРТ в центральной части».Опыт этот, накопленный за два года работы в центре Улан-Удэ, оказался богатым. Проект на 35,2 га, реализуемый компанией «ПИК Байкал», стал настоящим полигоном для решения сложнейших градостроительных, социальных и инженерных задач. Его зона охватила около 200 объектов: многоквартирные дома, индивидуальную застройку, нежилые здания.«Первая особенность заключается в том, что проект реализуется в исторической части города. Поэтому подготовительная работа потребовала большого количества исследований. Историческая структура улиц определяет конфигурацию, и ее нельзя менять. Это повлияло на расположение и этажность зданий», - пояснял заместитель генерального директора дирекции по региональному девелопменту «ПИК» Владимир Антонов.Сложности добавляли грунты. Для их укрепления впервые в Бурятии применена технология усиления сваями. Первые два жилых комплекса, включающие корпуса для переселения жителей, планируется сдать в 2027 году, а всю застройку завершить к 2033 году.Социальная составляющая проекта стала одной из самых важных. «На сегодняшний день для строительства новой инфраструктуры уже переселили 187 собственников. Им предоставили равнозначное жилье или денежные компенсации. Всего же в новые условия переедут почти 2 тыс. жителей исторического центра», - констатировал Зана Тумуров еще весной 2025 года. К октябрю эта цифра превысила 190 семей. Лишь один спор о переселении дошел до суда, что свидетельствует о взвешенном подходе и четкой работе консультантов УКРТ РБ.Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия. В зоне КРТ находится 13 объектов культурного наследия и 8 ценных без официального статуса. Их не только сохранят, но и отреставрируют: вернут прежний вид резным наличникам, отремонтируют несущие конструкции, проведут современные коммуникации.Масштабное строительство стало возможным только после не менее масштабной подготовки инженерной инфраструктуры. Существовавшие сети были маломощными, ветхими, а кое-где и вовсе отсутствовали. Как отмечал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, именно в 2024 году начались активные работы по реконструкции коммуникаций центра: «Прокладка сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации ведется за счет средств федерального и республиканского бюджетов».К осени 2025 года подрядчик - компания «Инжстрой-Инновации» - завершил около 50% работ по перекладке сетей водоснабжения и канализации. Общая протяженность новых трубопроводов составила около трех километров. «Магистральные сети водоснабжения, канализации будут выполнены до конца года», - заверил директор управления по строительству компании Анатолий Коногин.Параллельно идет строительство новой электроподстанции, которая должна обеспечить энергией будущие высотные дома и общественные объекты - Национальный музей Бурятии, театр «Байкал», межвузовский кампус. Все эти объекты, по замыслу создателей мастер-плана, составят с «Улаан Хото» единое гармоничное пространство.Проект КРТ меняет не только застройку, но и всю городскую среду. Чтобы избежать транспортного коллапса в центре, разработана новая схема организации движения. Ее эффективность подтверждена компьютерным моделированием, учитывающим возросшее число жителей и появление крупных объектов.Концепция предусматривает реконструкцию перекрестков, перенастройку светофоров и создание выделенных полос для общественного транспорта. Для автомобилистов, которым нужно ненадолго заехать в центр, планируется организовать перехватывающие парковки у основных въездов - у Удинского моста, Элеватора и со стороны Левого Берега. Оттуда можно будет пересесть на общественный транспорт.В самой зоне КРТ появятся три многоуровневых паркинга на 384 машино-места каждый, а также плоскостные парковки у ключевых объектов. Подземных гаражей не будет - этому помешали высокие грунтовые воды. Зато появятся новые пешеходные пространства: большой бульвар вдоль улицы Свободы и пешеходная зона на отрезке улицы Кирова.Развитие центра не ограничивается кварталом «Улаан Хото». В планах - масштабное обустройство набережной реки Уды. Как сообщалось в октябре 2025 года, в 2026-м планируется приступить к разработке концепции, а в 2027-м - к работам на местности. Первый этап, который охватит территорию от ТРЦ «Пионер» до Удинского моста, потребует около 1,1 млрд рублей.Темпы строительства в городе в целом впечатляют. Как сообщал мэр Игорь Шутенков на ВЭФ-2025, в Улан-Удэ ведется строительство домов общей площадью более 913 тыс. квадратных метров по 57 разрешениям. Помимо КРТ, активно застраиваются кварталы «Мегаполис», «Зеленые кварталы», участки на улице Боевой.