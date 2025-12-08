Общество 08.12.2025 в 15:19
Строительство новой столицы
Программа комплексного развития территорий шагает в Октябрьский район
Текст: Станислав Сергеев
Исторический центр Улан-Удэ, где уже два года кипит работа по первому проекту комплексного развития территорий (КРТ), скоро может получить продолжение. Власти Бурятии предложили жителям Октябрьского района рассмотреть возможность включения в программу их квартала, ограниченного улицами Зои Космодемьянской, Павлова, Спартака и Терешковой. На пяти гектарах, где сейчас расположены 21 многоквартирный дом, планируется создать современный жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой. Этот шаг подтверждает: КРТ в столице Бурятии из единичного проекта превращается в системный инструмент обновления всего города.
Новая территория - знакомые гарантии
О планах по расширению географии КРТ сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, поручив Министерству строительства РБ и Управлению комплексного развития территорий (УКРТ РБ) открыть консультативный центр для жителей. Он начал работу 2 декабря в администрации Октябрьского района. «Механизм и пакет гарантий для жителей этих домов будут такими же, как и в расселении центральной части города: выплата компенсации либо предложение равноценной жилой площади», - подчеркнул глава региона.
В квартале преобладают старые деревянные постройки, два дома уже официально признаны аварийными. Однако, как и в первом проекте, окончательное решение о включении территории в программу будет принято исключительно путем голосования собственников. Начальник УКРТ РБ Зана Тумуров отметил, что подготовка к этому этапу заняла почти два года: «Развивать новую территорию планируем опираясь на опыт действующего проекта КРТ в центральной части».
Опыт этот, накопленный за два года работы в центре Улан-Удэ, оказался богатым. Проект на 35,2 га, реализуемый компанией «ПИК Байкал», стал настоящим полигоном для решения сложнейших градостроительных, социальных и инженерных задач. Его зона охватила около 200 объектов: многоквартирные дома, индивидуальную застройку, нежилые здания.
Как возрождается исторический центр
«Первая особенность заключается в том, что проект реализуется в исторической части города. Поэтому подготовительная работа потребовала большого количества исследований. Историческая структура улиц определяет конфигурацию, и ее нельзя менять. Это повлияло на расположение и этажность зданий», - пояснял заместитель генерального директора дирекции по региональному девелопменту «ПИК» Владимир Антонов.
Сложности добавляли грунты. Для их укрепления впервые в Бурятии применена технология усиления сваями. Первые два жилых комплекса, включающие корпуса для переселения жителей, планируется сдать в 2027 году, а всю застройку завершить к 2033 году.
Социальная составляющая проекта стала одной из самых важных. «На сегодняшний день для строительства новой инфраструктуры уже переселили 187 собственников. Им предоставили равнозначное жилье или денежные компенсации. Всего же в новые условия переедут почти 2 тыс. жителей исторического центра», - констатировал Зана Тумуров еще весной 2025 года. К октябрю эта цифра превысила 190 семей. Лишь один спор о переселении дошел до суда, что свидетельствует о взвешенном подходе и четкой работе консультантов УКРТ РБ.
Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия. В зоне КРТ находится 13 объектов культурного наследия и 8 ценных без официального статуса. Их не только сохранят, но и отреставрируют: вернут прежний вид резным наличникам, отремонтируют несущие конструкции, проведут современные коммуникации.
Подземная революция
Масштабное строительство стало возможным только после не менее масштабной подготовки инженерной инфраструктуры. Существовавшие сети были маломощными, ветхими, а кое-где и вовсе отсутствовали. Как отмечал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, именно в 2024 году начались активные работы по реконструкции коммуникаций центра: «Прокладка сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации ведется за счет средств федерального и республиканского бюджетов».
К осени 2025 года подрядчик - компания «Инжстрой-Инновации» - завершил около 50% работ по перекладке сетей водоснабжения и канализации. Общая протяженность новых трубопроводов составила около трех километров. «Магистральные сети водоснабжения, канализации будут выполнены до конца года», - заверил директор управления по строительству компании Анатолий Коногин.
Параллельно идет строительство новой электроподстанции, которая должна обеспечить энергией будущие высотные дома и общественные объекты - Национальный музей Бурятии, театр «Байкал», межвузовский кампус. Все эти объекты, по замыслу создателей мастер-плана, составят с «Улаан Хото» единое гармоничное пространство.
Транспорт, парковки и пешеходные зоны
Проект КРТ меняет не только застройку, но и всю городскую среду. Чтобы избежать транспортного коллапса в центре, разработана новая схема организации движения. Ее эффективность подтверждена компьютерным моделированием, учитывающим возросшее число жителей и появление крупных объектов.
Концепция предусматривает реконструкцию перекрестков, перенастройку светофоров и создание выделенных полос для общественного транспорта. Для автомобилистов, которым нужно ненадолго заехать в центр, планируется организовать перехватывающие парковки у основных въездов - у Удинского моста, Элеватора и со стороны Левого Берега. Оттуда можно будет пересесть на общественный транспорт.
В самой зоне КРТ появятся три многоуровневых паркинга на 384 машино-места каждый, а также плоскостные парковки у ключевых объектов. Подземных гаражей не будет - этому помешали высокие грунтовые воды. Зато появятся новые пешеходные пространства: большой бульвар вдоль улицы Свободы и пешеходная зона на отрезке улицы Кирова.
Набережная и новые проекты
Развитие центра не ограничивается кварталом «Улаан Хото». В планах - масштабное обустройство набережной реки Уды. Как сообщалось в октябре 2025 года, в 2026-м планируется приступить к разработке концепции, а в 2027-м - к работам на местности. Первый этап, который охватит территорию от ТРЦ «Пионер» до Удинского моста, потребует около 1,1 млрд рублей.
Темпы строительства в городе в целом впечатляют. Как сообщал мэр Игорь Шутенков на ВЭФ-2025, в Улан-Удэ ведется строительство домов общей площадью более 913 тыс. квадратных метров по 57 разрешениям. Помимо КРТ, активно застраиваются кварталы «Мегаполис», «Зеленые кварталы», участки на улице Боевой.
Флагманским объектом первого КРТ стал жилой микрорайон «Улаан Хото». 25 апреля 2025 года здесь при участии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова торжественно заложили первый камень и капсулу времени. Всего в центре запланировано возведение 15 жилых корпусов общей площадью почти 200 тыс. квадратных метров, двух детских садов, школы и поликлиники.
«По мастер-плану Улан-Удэ предполагается, что набережная будет развиваться вдоль Уды до проспекта Автомобилистов», - отмечал Зана Тумуров. В стесненном месте у основания горы, где Улан-Удэ был основан, планируется даже перекинуть пешеходные мосты через Уду, связав набережную с Октябрьским районом.
Новый проект в Октябрьском районе - это следующий логичный шаг в реализации мастер-плана, одобренного президентом России. Он доказывает, что механизм КРТ, обкатанный в сложнейших условиях исторического центра, работоспособен и может тиражироваться. «Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается», - заметил на закладке первого камня Алексей Чекунков. Но дело, судя по всему, движется. И Улан-Удэ, преодолевая трудности с грунтами, коммуникациями и расселением, действительно начинает играть новыми красками.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
