Общество 08.12.2025 в 15:52

«Это лучший подарок к Новому году»

Новосибирцы вернули хозяйке кота, который два месяца назад убежал из переноски
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Натальей
Сибирский кот появился в жизни 50-летней Натальи и ее мужа два года назад: они взяли животное из питомника, назвали Кузей – как из мультика про домовенка, потому что он был таким же лохматым.

- Мы с ним спали вместе, рассаду вместе высаживали: точнее, Кузя ее выкапывал - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Еще кот будил меня по утрам. Мы даже день рождения ему праздновали: запомнили, что 16 сентября он родился, и всегда самый лакомый кусочек ему даем в этот день, поздравляем.

Семья часто брала кота с собой в магазин в специальной переноске. Но в конце сентября во время одного из таких походов в супермаркет Кузя убежал.

- Он всегда спокойно сидел. Его даже в тот день в магазине похвалили: мол, какой смирный, – уверяет женщина. – А он взял и убежал.

Семья сразу начала поиски Кузи: они обошли весь район, разослали по всем чатам объявление о пропаже, опрашивали соседей. Наталья почти потеряла надежду.

- Он у нас такой ухоженный, красивый, я думала, что кто-то его подобрал, - говорит хозяйка. – Я так переживала: просто не было рядом частички нашей семьи, очень пусто стало дома.

Но вечером 6 декабря случилось маленькое чудо. Девушка Лена, проходя мимо одного из домов, услышала жалобное мяуканье из-под земли. Оказалось, что это был кот, который провалился в подвал: выбраться самостоятельно оттуда он не мог. Попасть к нему тоже было непросто: на подвале была решетка с замком. Лена сфотографировала животное и выложила в местный чат Академгородка с просьбой о помощи. Пост увидела сноха Натальи и сразу же позвонила: «Очень похож на вашего Кузю!».

А в чате в тот момент нашлись неравнодушные люди, которые решили помочь. Первой на место оказалась местная жительница Оля: она жила в соседнем доме и принесла с собой целый арсенал - разводные ключи, отвертки, тряпку и даже корм. К ней быстро присоединились другие неравнодушные - всего собралось около восьми человек.

Но решетка не поддавалась – замок был цельный, нужна была болгарка или ножовка по металлу.

- Позвонили в управляющую компанию, думали, может у них есть ключ, увы, сказали нет, - вспоминает Оля.

Решили звонить в МЧС, пока они ехали, народ расчищал решетку ото льда.

- Приехали спасатели, они достали инструменты, и буквально за пять минут решетка была вскрыта, - рассказывают местные жители.

Еще несколько минут ушло на то, чтобы выловить перепуганного кота. Его завернули в приготовленный плед и передали в руки хозяйке, которая к тому моменту уже была у того самого подвала.

- У меня ноги подкосились от счастья! Я его из рук выпустить не могла, боялась, что снова потеряю! – делится Наталья. – Я так плакала, слезы не могли остановиться.

Жители предложили вызвать женщине такси, так как она живет в 15-и минутах от этого места, но она, даже думать об этом не могла – сразу побежала домой.

- Я добежала за 10 минут, говорю мужу: «Наш! Нашли!», он когда увидел его, сам не поверил, - говорит Наталья. – Я отдала Кузю ему в руки, а сама пошла в магазин за кормом. Потом прихожу, а он так и не выпускает его из рук.

Женщина благодарна всем, кто помог найти ее любимца.

- Это самый лучший подарок к Новому году, спасибо всем неравнодушным людям! Я благодарна вам за этот чудо! – делится женщина. – Вы даже не представляете как он нам дорог.

Наталья говорит, что больше никаких прогулок в магазин у Кузи не будет.

- Я не хочу его еще раз потерять, пусть уж шкодничает дома.
