В Бурятии никто не хочет работать в сельском Доме культуры

Печальная ситуация сложилась с Домом культуры в селе Горячинск. Он закрыт уже с лета. Местные жители сообщают, что власти обещали открыть его 1 октября, но этого не случилось. Сейчас ДК по-прежнему не работает, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».Причину этого сельчанам объяснила замглавы Прибайкальского района Бурятии Ольга Тутаева. По словам чиновницы, сначала в ДК шли работы по утеплению и обшивке фасада здания. Потом наступили холода, и в здании стало холодно из-за небольшого количества обогревателей. Их число решили увеличить, эти работы проходили до 6 декабря. Но и после этой даты клуб так и не распахнул свои двери.«Существует проблема с сотрудниками. Рассматриваем разные варианты, но пока, к сожалению, желающих выйти на работу нет», - рассказала о проблеме замглавы района, сообщив, что «с большой радостью рассмотрит предложения по кандидатурам, желающим устроиться на работу в Дом культуры».