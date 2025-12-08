Общество 08.12.2025 в 17:28

В Бурятии никто не хочет работать в сельском Доме культуры

Местные власти готовы с большой радостью рассмотреть предложения по кандидатурам
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии никто не хочет работать в сельском Доме культуры
Фото: архив «Номер один»
Печальная ситуация сложилась с Домом культуры в селе Горячинск. Он закрыт уже с лета. Местные жители сообщают, что власти обещали открыть его 1 октября, но этого не случилось. Сейчас ДК по-прежнему не работает, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7». 

Причину этого сельчанам объяснила замглавы Прибайкальского района Бурятии Ольга Тутаева. По словам чиновницы, сначала в ДК шли работы по утеплению и обшивке фасада здания. Потом наступили холода, и в здании стало холодно из-за небольшого количества обогревателей. Их число решили увеличить, эти работы проходили до 6 декабря. Но и после этой даты клуб так и не распахнул свои двери.

«Существует проблема с сотрудниками. Рассматриваем разные варианты, но пока, к сожалению, желающих выйти на работу нет», - рассказала о проблеме замглавы района, сообщив, что «с большой радостью рассмотрит предложения по кандидатурам, желающим устроиться на работу в Дом культуры».
Теги
дом культуры

Все новости

С дорог Улан-Удэ вывезли 1500 самосвалов снега
08.12.2025 в 18:10
«Ростелеком» наградил лучших киберволонтеров Бурятии
08.12.2025 в 17:40
В Бурятии никто не хочет работать в сельском Доме культуры
08.12.2025 в 17:28
В Чите произошла крупная авария на ТЭЦ-2
08.12.2025 в 17:25
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
08.12.2025 в 16:55
На трассе в Бурятии столкнулись две Тойоты
08.12.2025 в 16:44
Бюджет, чистый воздух и ТОСы
08.12.2025 в 16:10
За два дня в БСМП с инсультом угодили 9 жителей Бурятии
08.12.2025 в 15:57
«Это лучший подарок к Новому году»
08.12.2025 в 15:52
Строительство новой столицы
08.12.2025 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
С дорог Улан-Удэ вывезли 1500 самосвалов снега
30 тысяч кубометров снега убрано с начала зимнего периода
08.12.2025 в 18:10
«Ростелеком» наградил лучших киберволонтеров Бурятии
08.12.2025 в 17:40
За два дня в БСМП с инсультом угодили 9 жителей Бурятии
А злоупотребление алкоголем привело на больничную койку двух человек
08.12.2025 в 15:57
«Это лучший подарок к Новому году»
Новосибирцы вернули хозяйке кота, который два месяца назад убежал из переноски
08.12.2025 в 15:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru