Коммунальщики Улан-Удэ освободили путепровод в микрорайоне Мостовой

Коммунальщики Улан-Удэ освободили путепровод под железной дорогой в микрорайоне Мостовой. Там постоянно промерзает русло местного ручья, а потом выходит наледь. Из-за этого дорога подтапливается и затрудняет движение транспорта.

На прошлой неделе сотрудники мобильной бригады комбината по благоустройству вручную пропилили колею, чтобы пустить воду по руслу реки. Специалисты пропилили свыше 100 метров колеи.

«В результате вода ушла и проезд в путепроводе стал возможен. Работы будут продолжены с наступлением сильных морозов, когда можно будет пропилить глубокие колеи с помощью трактора», - прокомментировали в КБУ.

Микрорайон Мостовой находится от столицы Бурятии по прямой на расстоянии 33 километров, но является частью города.