Оператора связи в Бурятии оштрафовали на 600 тысяч рублей

В очередной раз оператора связи в Бурятии привлекли к ответственности и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Причина в том, что он не заблокировал звонок, поступивший с подменного номера.

- В декабре 2024 года жительнице Улан-Удэ поступил звонок. Оператор связи допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот подменный номер использовался при доступе к Госуслугам женщины, - рассказали в прокуратуре республики.

Следствием возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

- Мировым судьей судебного участка № 468 п. Московский г. Москвы по результатам его рассмотрения оператору назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site