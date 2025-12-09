Жителей Улан-Удэ карают за парковку у мусорок

В Улан-Удэ Комитет муниципального контроля напоминает горожанам об ответственности за парковку возле контейнерных площадок по сбору мусора. В этом году штрафы за данное нарушение возросли. Теперь владельцу автомобиля, который мешает подъезду мусоровозов, придется выложить от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц эти штрафы еще выше.«С начала действия новых штрафов в городе уже составлено более 20 протоколов в отношении таких нарушителей», - сообщили в Комитете муниципального контроля.