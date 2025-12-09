В Бурятии семья погибшего бойца не получила выплат за награду

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогает семье погибшего военнослужащего. Его наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали родственникам бойца, однако положенные по закону выплаты за нее семья не получила.Как сообщили в аппарате Уполномоченного, Юлия Жамбалова взяла ситуацию под личный контроль и инициировала проверку военной прокуратурой Южного военного округа.«По результатам проведенных надзорных мероприятий были выявлены факты, требующие соответствующего реагирования. В адрес командира войсковой части внесено представление, направленное на устранение выявленных нарушений и обеспечение полной реализации прав на положенные выплаты, связанные с присвоенной государственной наградой», - сообщили в аппарате омбудсмена.