Общество 09.12.2025 в 09:57
В Бурятии семья погибшего бойца не получила выплат за награду
Сейчас в ситуации разбирается Уполномоченный по правам человека
Текст: Андрей Константинов
Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова помогает семье погибшего военнослужащего. Его наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали родственникам бойца, однако положенные по закону выплаты за нее семья не получила.
Как сообщили в аппарате Уполномоченного, Юлия Жамбалова взяла ситуацию под личный контроль и инициировала проверку военной прокуратурой Южного военного округа.
«По результатам проведенных надзорных мероприятий были выявлены факты, требующие соответствующего реагирования. В адрес командира войсковой части внесено представление, направленное на устранение выявленных нарушений и обеспечение полной реализации прав на положенные выплаты, связанные с присвоенной государственной наградой», - сообщили в аппарате омбудсмена.
Тегиспецоперация