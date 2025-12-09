Детские омбудсмены двух регионов помогли вдове бойца СВО из Бурятии

Этим летом к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии обратилась вдова погибшего участника СВО, которая не могла оформить пенсию по потере кормильца на своего ребенка.

Как отметила детский омбудсмен Вероника Штыкина, ситуация казалась тупиковой: личное дело отсутствовало, запросы месяцами ходили по кругу между инстанциями без ответа. Военный комиссариат района, чтобы подтвердить обстоятельства, сам долго не мог дождаться необходимых документов из войсковой части, которая находится в Чеченской Республике. А ребёнок и семья ждали положенной по закону поддержки.

«Мы взяли этот случай на особый контроль и подключили к решению проблемы нашего коллегу – Уполномоченного по правам ребенка в Чеченской Республике Хамзата Асурин-Басириевича. Благодаря совместным усилиям, в ноябре личное дело бойца направлено военным комиссаром города Аргун Чеченской Республики в военный комиссариат района Республики Бурятия. Заявитель получила долгожданные выплаты на ребенка», - рассказала Штыкина.