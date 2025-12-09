В вузе Бурятии будут производить низкоаллергенное мясо. За дело возьмется научный коллектив Института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ.

Команда выиграла финансирование на 2025 – 2026 годы с темой «Разработка биологического подхода к снижению сенсибилизирующих свойств мясного сырья для создания низкоаллергенных продуктов массового потребления».

Руководителем проекта выступила доктор биологических наук Сэсэгма Жамсаранова. Вместе с ней будут трудиться как профессиональные исследователи, так и молодые специалисты. Сейчас они работают над биологическим способом производства и проводят экспериментальную оценку иммунного ответа организма на продукты, обработанных специальными ферментами.

«Пищевые высокомолекулярные белки часто вызывают пищевую непереносимость. Поэтому основное направление получения гипоаллергенных продуктов – производство компонентов, которые не содержат высокомолекулярных белковых фракций, обычно вызывающих аллергию», – рассказала профессор Баяна Баженова.