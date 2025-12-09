Общество 09.12.2025 в 10:32

Улан-удэнец тайно оформил кредиты на свою знакомую

С помощью чужих денег он хотел прикупить биткоины
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец тайно оформил кредиты на свою знакомую

С жителя Улан-Удэ судебные приставы взыскали 317 тысяч, которые он незаметно «позаимствовал» у своей приятельницы. С помощью этих денег он пытался заработать на инвестициях, но, как оказалось, попался в ловушку мошенников.

- В начале 2024 года он познакомился в интернете с девушкой, которая убедила его заняться дополнительным заработком, приобретая биткоины, валюту и ценные бумаги. Он регулярно переводил деньги и даже смог вывести небольшие суммы дохода, однако, вскоре выплаты прекратились. Чтобы продолжить выводить деньги, мошенники убедили его найти человека с хорошей кредитной историей, чтобы взять на него кредит, - рассказали в службе судебных приставов.

В роли того самого человека выступила его знакомая. Завладев ее телефоном обманным путем, мужчина оформил на ее имя несколько кредитов и перевел их мошенникам.

- Приговором суда улан-удэнца приговорили к 4,5 годам условно. Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевшей о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 317 тыс. рублей. Банковские счета должника были арестованы, а также принадлежащая ему на праве собственности половина доли квартиры. Сумма ущерба взыскана в полном объеме.

