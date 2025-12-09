В Улан-Удэ ветерану ВОВ исполнилось 102 года

Сегодня в Улан-Удэ чествуют ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимофеевича Голощапова. Долгожителю исполнилось 102 года. Он – родом из села Егоровка Воронежской области.

В июне 1941 года поступил в Орловское бронетанковое училище. После его окончания юношу направили во 2-ю гвардейскую танковую бригаду Западного фронта командиром танка.

«В 1942 году участвовал в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. Получил ранение, проходил лечение в госпитале в Рязани. Ранение было получено в боях под Ржевом. После лечения в составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях. Получил тяжелое ранение в боях на границе с Белоруссией, с нова попал в госпиталь. После лечения был комиссован и признан годным к службе в тылу», - вспоминает ветеран.

В 1943 году его назначили командиром взвода Сталинградского танкового училища Уральского военного округа. Закончил войну в звании старшего лейтенанта. С 1943 по 1946 года – командир взвода роты вспомогательных танков 2-го танкового училища самоходной артиллерии Уральского военного округа (Пермь). Был уволен в запас в декабре 1946 года.

В 1951 году Ивана Тимофеевича вновь призвали на военную службу и направлен в Хабаровск на должность начальника штаба танкового полка. С 1956 года работал в Баунтовском райвоенкомате в Бурятии, далее в должности заместителя военного комиссара. С 1968 года по 1975 годы был начальником 3-его отделения Октябрьского райвоенкомата, откуда и был уволен в запас.

«Иван Тимофеевич награжден орденами Великой Отечественной войны I-ой и II-ой степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями. Является пенсионером по линии Министерства обороны, полковник в отставке, воспитал сына и дочь, имеет 2 внуков и одного правнука», - отметили в Минсоцзащиты Бурятии.