Общество 09.12.2025 в 10:46

В Улан-Удэ ветерану ВОВ исполнилось 102 года

Поздравления принимает Иван Тимофеевич Голощапов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ ветерану ВОВ исполнилось 102 года
Фото: Минсоцзащиты Бурятии

Сегодня в Улан-Удэ чествуют ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимофеевича Голощапова. Долгожителю исполнилось 102 года. Он – родом из села Егоровка Воронежской области.

В июне 1941 года поступил в Орловское бронетанковое училище. После его окончания юношу направили во 2-ю гвардейскую танковую бригаду Западного фронта командиром танка.

«В 1942 году участвовал в боевых операциях в составе 2-ой Краснознаменной Гвардейской 26-ой танковой бригады Западного фронта. Получил ранение, проходил лечение в госпитале в Рязани. Ранение было получено в боях под Ржевом. После лечения в составе 248–ой танковой бригады принимал участие в наступательных операциях. Получил тяжелое ранение в боях на границе с Белоруссией, с нова попал в госпиталь. После лечения был комиссован и признан годным к службе в тылу», - вспоминает ветеран.

В 1943 году его назначили командиром взвода Сталинградского танкового училища Уральского военного округа. Закончил войну в звании старшего лейтенанта. С 1943 по 1946 года – командир взвода роты вспомогательных танков 2-го танкового училища самоходной артиллерии Уральского военного округа (Пермь). Был уволен в запас в декабре 1946 года.

В 1951 году Ивана Тимофеевича вновь призвали на военную службу и направлен в Хабаровск на должность начальника штаба танкового полка. С 1956 года работал в Баунтовском райвоенкомате в Бурятии, далее в должности заместителя военного комиссара. С 1968 года по 1975 годы был начальником 3-его отделения Октябрьского райвоенкомата, откуда и был уволен в запас.

«Иван Тимофеевич награжден орденами Великой Отечественной войны I-ой и II-ой степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями. Является пенсионером по линии Министерства обороны, полковник в отставке, воспитал сына и дочь, имеет 2 внуков и одного правнука», - отметили в Минсоцзащиты Бурятии.

Теги
долгожитель ветеран

Все новости

Новогодние салаты подорожают к 31 декабря
09.12.2025 в 11:23
Юная красавица из Бурятии покорила Москву
09.12.2025 в 11:06
За сутки в Бурятии произошло 9 пожаров
09.12.2025 в 10:58
В Бурятии на пожаре сгорел пожарный автомобиль
09.12.2025 в 10:49
В Улан-Удэ ветерану ВОВ исполнилось 102 года
09.12.2025 в 10:46
Жительница Улан-Удэ обобрала пожилого родственника до нитки
09.12.2025 в 10:38
Улан-удэнец тайно оформил кредиты на свою знакомую
09.12.2025 в 10:32
В вузе Бурятии будут производить низкоаллергенное мясо
09.12.2025 в 10:25
В Бурятии перевернулся экскаватор
09.12.2025 в 10:11
Детские омбудсмены двух регионов помогли вдове бойца СВО из Бурятии
09.12.2025 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Новогодние салаты подорожают к 31 декабря
Самым быстрорастущим стал «Оливье», из-за входящей в его состав колбасы
09.12.2025 в 11:23
Юная красавица из Бурятии покорила Москву
В награду она отправится на отдых в пятизвёздочный отель Турции
09.12.2025 в 11:06
Улан-удэнец тайно оформил кредиты на свою знакомую
С помощью чужих денег он хотел прикупить биткоины
09.12.2025 в 10:32
В вузе Бурятии будут производить низкоаллергенное мясо
Это проект команды ВСГУТУ
09.12.2025 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru