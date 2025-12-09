Общество 09.12.2025 в 11:06

Юная красавица из Бурятии покорила Москву

В награду она отправится на отдых в пятизвёздочный отель Турции
Текст: Карина Перова

Фото: Республиканский центр народного творчества

Пятиклассница из села Поселье Иволгинского района Бурятии Дарису Чойдонова покорила Москву. Девочка завоевала Гран-при всероссийского конкурса красоты и талантов Little Miss World Russia в категории Teen.

В награду маленькая красавица отправится на отдых в Турцию, в пятизвёздочный отель, отметили в райадминистрации.

В Республиканском центре народного творчества добавили, что в 2024 году девочка получала Гран-при в региональном конкурсе «Баатар. Дангина» в номинации «Хүүгэн Дангина».

Также Дарису является воспитанницей образцового ансамбля «Булжамуур».

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

