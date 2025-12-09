Новогодние салаты подорожают к 31 декабря

«Оливье» стал самым дорогим новогодним салатом в 2025 году, обойдясь в 576 рублей на 4 порции. «Мимоза» (295 руб.) и «Селедка под шубой» (291 руб.) заняли второе и третье места, а самым бюджетным стал «Столичный» (269 руб.), при этом стоимость продуктов для «Оливье» за год выросла более чем на 2%. Об этом сообщают «РИА-Новости».Стоимость традиционных салатов (на 4 порции, 2025):«Оливье»: 576 рублей (с колбасой, огурцами, горошком, яйцами, картофелем, морковью, луком, майонезом).«Мимоза»: 295 рублей (с рыбными консервами, картофелем, яйцами, морковью, луком, майонезом).«Селедка под шубой»: 291 рубль (с сельдью, яйцами, картофелем, свеклой, морковью, луком, майонезом).«Столичный»: 269 рублей (с курицей, картофелем, яйцами, морковью, огурцами, горошком, майонезом).Таким образом, «Оливье» стал почти в два раза дороже других салатов из-за стоимости ингредиентов, особенно колбасы.Рост цен на продукты за 2025 год сделал «Оливье» самым дорогим блюдом.Фото: freepik