Незрячие мастерицы из Бурятии представили свои изделия

В отделении СФР по Бурятии прошла ярмарка изделий мастериц инклюзивной творческой лаборатории «Созидание» в рамках декады, посвященной Дню инвалидов.

Лилия Никитина и Александра Кобзева – инвалиды по зрению, которые успешно занимаются рукоделием и приобщают к этому других. Сначала они освоили бисероплетение, макраме, вязание. Потом перешли к более сложным техникам.

«Сперва это было хобби, а теперь это еще и заработок. Сейчас мы – предприниматели, самозанятые. Для нас важно показывать эту сторону людей с инвалидностью, что мы можем быть самостоятельными, заниматься творчеством, работать и зарабатывать», - поделилась Лилия Никитина.

На выставках женщины представляют уникальные украшения из бисера и бус, вязаные куклы, теплые вещи, сумочки, предметы обихода. А вязаные игрушки, выполненные в японской технике «амигуруми» Александрой Кобзевой, уже известны в нашей стране и за рубежом.

Подобная ярмарка проводится в стенах отделения Соцфонда уже в четвертый раз.