Выпивоха в Улан-Удэ целый месяц покупал водку по цене бутылки пива

48-летний и ранее судимый житель Улан-Удэ снова отправится за решетку за кражу. В течение месяца он незаметно подворовывал крепкий алкоголь в местном магазине, на кассе рассчитываясь лишь за пиво.

Как пояснила специалист торгового зала розничной сети, преступление было выявлено в ходе инвентаризации и просмотре камер видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска вскоре задержан горожанина.

- В течение месяца он действовал по схеме – заходил в алкогольный отдел, брал с нижнего стеллажа бутылку водку и прятал за пазуху. После выбирал пенный напиток и за него расплачивался на кассе. Кражи совершал в целях личного употребления, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб возмещен им частично.

Фото: loon.site