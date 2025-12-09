Жителя Бурятии оштрафовали на полмиллиона за четыре березы

В Тункинском районном суде Бурятии вынесли приговор в отношении «черного лесоруба». Мужчина умышленно, из корыстных побуждений, не имея при себе разрешительных документов, незаконно спилил четыре березы. Деревья расположились на особо охраняемых природных территориях.

Своими действиями нарушитель причинил материальный ущерб на общую сумму 58 690 рублей, который относится к крупному размеру. Мужчина полностью его возместил, свою вину на суде признал.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Кроме того, автомобиль, используемый последним при совершении преступления и находящийся в его собственности, конфискован в доход государства», - отметили в Тункинском райсуде.