Общество 09.12.2025 в 13:02

Управляшка в Улан-Удэ убралась у дома только после жалобы жильцов

Придомовую территорию горожан завалило снегом
Текст: Елена Кокорина
Управляшка в Улан-Удэ убралась у дома только после жалобы жильцов

В Улан-Удэ Комитет муниципального контроля провел внеплановую проверку после обращений жильцов дома №21 по ул. Борсоева. Благодаря сообщению жителей, двор мгновенно преобразился, так как управляющая компания убрала накопившийся снег всего за два дня.

- Управляющая компания своевременно отреагировала на решение проблемы, поэтому штраф выписывать не потребовалось. Это наглядный пример того, что соблюдение сроков позволяет избежать финансовых санкций. Если все управляющие компании города будут действовать своевременно, штрафы не понадобятся вовсе.

Фото: Комитет муниципального контроля

управляющая компания

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

