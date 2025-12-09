Общество 09.12.2025 в 13:25

В Новосибирске пьяный лихач сбил шестерых пешеходов и вышел на свободу

В области население возмутилось мягкими действиями суда по отношению  к подозреваемому преступнику
Текст: Иван Иванов
В Новосибирске пьяный лихач сбил шестерых пешеходов и вышел на свободу
Пьяный водитель каршеринга в Armani и без прав, сбивший шестерых человек, освобожден от домашнего ареста. Суд изменил Олегу Попову меру пресечения. Об этом сообщает портал VN.RU. 

В понедельник 8 декабря Октябрьский суд Новосибирска рассмотрел ходатайство о продлении домашнего ареста Попова, обвиняемого в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, включая ребёнка.

«Обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем тяжкий вред здоровью по неосторожности, совершённом в состоянии алкогольного опьянения и лицом без прав или лишённым их», — сообщили в суде.
Однако суд отказал следователю в продлении ареста. Попов был освобождён в зале суда, ему изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

ДТП произошло 9 октября 2025 года, между 21:00 и 22:00. За рулём Volkswagen Polo возле дома № 108 по улице Кирова он сбил группу пешеходов. Все шестеро получили тяжёлые травмы.

В министерстве здравоохранения уточнили, что один пострадавший был в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом, ещё один — в средней. Попов, 19 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управлять машиной, получив доступ через знакомого.

Несмотря на тяжесть обвинений по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершённое в состоянии опьянения и лицом без прав»), суд отказался взять его под стражу.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Решение о домашнем аресте, а не заключении под стражу, подняло в Новосибирске серьезную дискуссии о мерах пресечения для пьяных водителей без прав.

Фото: Управления Судебного департамента Новосибирской области

