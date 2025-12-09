Личный кабинет на «Госуслугах» улан-удэнки взломали с помощью «сим-бокса»

В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор 21-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Как отметили в прокуратуре Бурятии, парню назначили 2 года ограничения свободы.

Также в доход государства конфисковали оборудование и сотовый телефон, использованные при совершении преступления.

Выяснилось, что парень установил и обеспечивал работоспособность электронного устройства, предназначенного для осуществления телефонных соединений с подменой номеров («сим-бокс»). С помощью этого прибора в июле 2024 года сообщник подсудимого незаконно зашел в личный кабинет улан-удэнки на портале «Госуслуги», получив доступ к охраняемой законом информации.