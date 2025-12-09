Общество 09.12.2025 в 13:36

У главы градостроительного комитета Читы обнаружили нетрудовые доходы

Чиновника уволили с должности и оштрафовали на 22 миллиона рублей
Текст: Иван Иванов
Центральный суд Читы постановил уволить Александра Зудилова с поста главы комитета градостроительной политики. Об этом на брифинге по борьбе с коррупцией сообщил начальник отдела прокуратуры Забайкальского края Евгений Николаев, - сообщает Zab.ru.

Одной из причин стало наличие у него на счетах средств, происхождение которых он не смог доказать. «1 декабря суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении Зудилова по причине утраты доверия. В числе причин — необъяснённые доходы за время работы на муниципальной службе и неофициальные контакты с руководителем фирмы, осуществлявшей муниципальные контракты в регионе. Были зафиксированы встречи и получены преференции для фирмы — заключение контрактов без опыта и с освобождением от ответственности за нарушения сроков», — отметил Николаев. В настоящее время решение суда ещё не вступило в силу.

Зудилову также предстоит вернуть в бюджет около 22 миллионов рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Напомним, ранее Забайкальский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и постановил взыскать с него почти 22 миллиона рублей в доход государства.

Фото: loon.site

