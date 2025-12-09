У главы градостроительного комитета Читы обнаружили нетрудовые доходы

Центральный суд Читы постановил уволить Александра Зудилова с поста главы комитета градостроительной политики. Об этом на брифинге по борьбе с коррупцией сообщил начальник отдела прокуратуры Забайкальского края Евгений Николаев, - сообщает Zab.ru.Одной из причин стало наличие у него на счетах средств, происхождение которых он не смог доказать. «1 декабря суд удовлетворил иск прокуратуры об увольнении Зудилова по причине утраты доверия. В числе причин — необъяснённые доходы за время работы на муниципальной службе и неофициальные контакты с руководителем фирмы, осуществлявшей муниципальные контракты в регионе. Были зафиксированы встречи и получены преференции для фирмы — заключение контрактов без опыта и с освобождением от ответственности за нарушения сроков», — отметил Николаев. В настоящее время решение суда ещё не вступило в силу.Зудилову также предстоит вернуть в бюджет около 22 миллионов рублей, происхождение которых он не смог объяснить. Напомним, ранее Забайкальский краевой суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и постановил взыскать с него почти 22 миллиона рублей в доход государства.Фото: loon.site