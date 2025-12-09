В период с 1 по 7 декабря в Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших возросло в 1,5 раза.

Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но наибольший рост фиксируется среди детей школьного возраста.

- В структуре установленных респираторных вирусов выявлены риновирусы, парагрипп, бокавирусы и др. Продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H3N2). По сравнению с предыдущей неделей было зарегистрировано в 1,6 раза больше случаев заболевания гриппом, - рассказали в Роспотребнадзоре республики.

