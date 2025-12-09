В Улан-Удэ с грузового поезда сняли зайца-хабаровчанина

В Улан-Удэ к административной ответственности привлечен 41-летний житель Хабаровска, путешествовавший на грузовом поезде. В планах у него было доехать до Читы, где, по его словам, живут знакомые.

- В дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в вагоне грузового поезда, прибывшего на станцию Улан-Удэ, находится посторонний. Прибывшие стражи порядка сняли с грузового вагона 41-летнегожителя г. Хабаровска. Мужчина рассказал, что таким образом хотел доехать до Читы, где проживают его знакомые, - рассказали в транспортной полиции.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за самовольный проезд в грузовом поезде. Выяснилось, что ранее хабаровчанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Путешественнику грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Фото: Номер один