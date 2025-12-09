В Монголии построят АЭС

Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг встретилась с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене (Австрия).В ходе встречи Батцэцэг выразила обеспокоенность стабильностью международного режима ядерного нераспространения. Она подчеркнула, что Монголия с 1992 года, объявив свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, последовательно вносит вклад в укрепление мира и безопасность, а также в глобальные усилия по нераспространению.Гросси отметил важность статуса Монголии как ядерно свободного государства и высоко оценил её активное участие в ядерной безопасности. Он подчеркнул, что ратификация Монголией Конвенции о ядерной безопасности и поправок 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала укрепила глобальную ядерную безопасность.Монголия с 1973 года активно поддерживает МАГАТЭ. Около 100 проектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, горнодобывающей промышленности, образования и науки продемонстрировали взаимовыгодное сотрудничество.МАГАТЭ подтвердило готовность продолжать работу по мирному использованию атомной энергии. Монголия пригласила Гросси посетить страну и выразила желание вывести двусторонние отношения на новый уровень.Монголия, как ранее сообщал Интерфакс, планирует построить свою первую атомную электростанцию (АЭС) малой мощности (220-330 МВт). Проект, который, скорее всего, будет реализован с участием «Росатома», нацелен на обеспечение энергией нового города Новый Хархорум, а ключевой задачей является подготовка монгольских кадров для эксплуатации подобных сооружений.Фото: Номер один