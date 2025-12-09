Общество 09.12.2025 в 15:04

В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину

Он собирался ехать в город, чтобы перевести свои «кровные»
A- A+
Текст: Карина Перова
В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину
Фото: МВД по Бурятии

В райцентре Заиграевского района Бурятии сотрудницы банка и полицейские не дали местному жителю разориться. Мужчина чуть не снял все свои сбережения, 660 тысяч рублей, и не перевел их мошенникам.

В середине ноября заиграевцу позвонили с незнакомого номера, заявив об отправке на его имя посылки от анонимного отправителя. И потребовали продиктовать пришедший код из СМС. Мужчина сообщил цифры, после чего звонок внезапно прервался.

Затем ему позвонил аферист, представившийся сотрудником «Минцифры». Собеседник сообщил о взломе личного кабинета на «Госуслугах». После в разговор включился якобы сотрудник «ФСБ». Он запугал потерпевшего уголовной ответственностью за «спонсирование террористов». Под давлением жуликов мужчина согласился снять все свои «кровные» и перевести их на «безопасный счёт», чтобы деньги не изъяли во время «обыска».

Для этого он направился в местный банк. Но сотрудницы финансового учреждения Роксана Айвазян и Анастасия Пелепенко сразу почуяли неладное: клиент вел себя подозрительно, озвученные причины снятия денег были противоречивыми. Поэтому они сообщили о ситуации в ОМВД.

Тем временем мужчина уже сел в автобус, направлявшийся в Улан-Удэ, чтобы там перевести деньги мошенникам. Но полицейские успели вывести его из маршрутки. Только в отделе он осознал, что поддался на манипуляции аферистов.

«Начальник отделения полиции «Онохойский» ОМВД России по Заиграевскому району Эрдэм Токтохоев поблагодарил сотрудниц банка за проявленную бдительность и грамотные действия, которые помогли уберечь гражданина от финансовых потерь», - отметили в МВД по Бурятии.

Теги
мошенничество МВД

Все новости

Развитие качества вопреки замедлению
09.12.2025 в 15:53
Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города
09.12.2025 в 15:25
Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»
09.12.2025 в 15:11
В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину
09.12.2025 в 15:04
В Монголии построят АЭС
09.12.2025 в 14:32
В Улан-Удэ с грузового поезда сняли зайца-хабаровчанина
09.12.2025 в 14:18
В Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ
09.12.2025 в 14:01
У главы градостроительного комитета Читы обнаружили нетрудовые доходы
09.12.2025 в 13:36
Личный кабинет на «Госуслугах» улан-удэнки взломали с помощью «сим-бокса»
09.12.2025 в 13:26
В Новосибирске пьяный лихач сбил шестерых пешеходов и вышел на свободу
09.12.2025 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Директору «Водоканала» в Чите подарили дебетовую карту с 4,2 миллионами рублей
Дарителя и получателя подозревают в коррупции
09.12.2025 в 16:02
Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города
У него есть два цветовых решения
09.12.2025 в 15:25
Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»
Мероприятие соберет участников спецоперации со всей страны
09.12.2025 в 15:11
В Монголии построят АЭС
Страна будет использовать ядерные технологии в мирных целях
09.12.2025 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru