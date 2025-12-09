В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину

В райцентре Заиграевского района Бурятии сотрудницы банка и полицейские не дали местному жителю разориться. Мужчина чуть не снял все свои сбережения, 660 тысяч рублей, и не перевел их мошенникам.

В середине ноября заиграевцу позвонили с незнакомого номера, заявив об отправке на его имя посылки от анонимного отправителя. И потребовали продиктовать пришедший код из СМС. Мужчина сообщил цифры, после чего звонок внезапно прервался.

Затем ему позвонил аферист, представившийся сотрудником «Минцифры». Собеседник сообщил о взломе личного кабинета на «Госуслугах». После в разговор включился якобы сотрудник «ФСБ». Он запугал потерпевшего уголовной ответственностью за «спонсирование террористов». Под давлением жуликов мужчина согласился снять все свои «кровные» и перевести их на «безопасный счёт», чтобы деньги не изъяли во время «обыска».

Для этого он направился в местный банк. Но сотрудницы финансового учреждения Роксана Айвазян и Анастасия Пелепенко сразу почуяли неладное: клиент вел себя подозрительно, озвученные причины снятия денег были противоречивыми. Поэтому они сообщили о ситуации в ОМВД.

Тем временем мужчина уже сел в автобус, направлявшийся в Улан-Удэ, чтобы там перевести деньги мошенникам. Но полицейские успели вывести его из маршрутки. Только в отделе он осознал, что поддался на манипуляции аферистов.

«Начальник отделения полиции «Онохойский» ОМВД России по Заиграевскому району Эрдэм Токтохоев поблагодарил сотрудниц банка за проявленную бдительность и грамотные действия, которые помогли уберечь гражданина от финансовых потерь», - отметили в МВД по Бурятии.