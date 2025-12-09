Общество 09.12.2025 в 15:11

Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»

Мероприятие соберет участников спецоперации со всей страны
Текст: Андрей Константинов
Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»
Форум «Вместе победим» пройдет 10 декабря в Москве в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединит около 1000 героев специальной военной операции из 89 регионов страны. Бурятию представят десять ветеранов спец операции, а также заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Денис Леонов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В числе участников из Бурятии - Павел Федоров, который служил на СВО старшим разведчиком, а до этого участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Павел награжден медалями «За Отвагу», «Жукова», «За Воинскую Доблесть», «За Боевое Отличие», «За службу на Кавказе». Сейчас он занимает должность заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО Бурятии, является представителем Уполномоченного по правам человека в республике, участником программы «Патриоты Бурятии» и депутатом Народного Хурала.  

- На форуме мы планируем обсудить вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, а также поднять темы трудоустройства, вовлечения ветеранов в спорт и патриотического воспитания молодежи. А еще нас ждёт насыщенная культурная программа: творческая встреча с артистом Владимиром Машковым, кинопоказы, гала-концерт с участием заслуженных артистов РФ и экскурсии. Думаю, что форум станет ярким и полезным для ветеранов событием, - отметил Павел Фёдоров.  

Также Бурятию на мероприятии представят Роман Шалтагачев, Владимир Коневин, Олег Александровский, Алексей Алексеев, Владимир Дугаров, Владимир Вильмов, Владимир Ефимов, Владимир Раднаев и Алексей Цыремпилов. 

- Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Они должны активно участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь. Наша задача – содействовать героям в возвращении к мирной жизни. Важно, чтобы они продолжали приносить пользу стране, – сказала заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. 

Организаторами форума являются: фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.
спецоперация

