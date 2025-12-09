Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города

«Чтобы ярче подчеркнуть уникальность города, в эмблему добавлены аттракторы – графические элементы, которые отсылают к расположению Улан-Удэ на слиянии двух рек, окружающим сопкам и ключевым видовым точкам. Символ 360-летия города создан с уважением к истории Улан-Удэ и отражает характер нашего города – солнечного, гостеприимного и по-настоящему живого, - отмечают в мэрии.





В мэрии Улан-Удэ сообщили о подготовке логотипа, который станет главным визуальным символом 360-летия со дня основания города. Эту дату будут отмечать в следующем году.«В основе логотипа – текстовая композиция с надписями «360» и «Улан-Удэ», дополненная бурятским национальным орнаментом. Сочетание этих элементов связывает дату основания столицы и её уникальную культурную идентичность», - поясняют в Комитете проектного управления мэрии.«В качестве слогана к эмблеме выбран девиз: «Город солнца и добрых сердец!». Его перевод на бурятский язык: «hайхан сэдьхэлтэй зоной нарата хото!»У логотипа есть два цветовых решения. Вечерний – в тонах теплого летнего вечера: таинственных сумерек и золотого заката. И летний – в тёплых зеленых и солнечных оттенках.