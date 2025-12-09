Общество 09.12.2025 в 15:25

Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города

У него есть два цветовых решения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города
В мэрии Улан-Удэ сообщили о подготовке логотипа, который станет главным визуальным символом 360-летия со дня основания города. Эту дату будут отмечать в следующем году.

«В основе логотипа – текстовая композиция с надписями «360» и «Улан-Удэ», дополненная бурятским национальным орнаментом. Сочетание этих элементов связывает дату основания столицы и её уникальную культурную идентичность», - поясняют в Комитете проектного управления мэрии.

«В качестве слогана к эмблеме выбран девиз: «Город солнца и добрых сердец!». Его перевод на бурятский язык: «hайхан сэдьхэлтэй зоной нарата хото!»

«Чтобы ярче подчеркнуть уникальность города, в эмблему добавлены аттракторы – графические элементы, которые отсылают к расположению Улан-Удэ на слиянии двух рек, окружающим сопкам и ключевым видовым точкам. Символ 360-летия города создан с уважением к истории Улан-Удэ и отражает характер нашего города – солнечного, гостеприимного и по-настоящему живого, - отмечают в мэрии. 


У логотипа есть два цветовых решения. Вечерний – в тонах теплого летнего вечера: таинственных сумерек и золотого заката. И летний – в тёплых зеленых и солнечных оттенках.
Теги
день города

Все новости

Развитие качества вопреки замедлению
09.12.2025 в 15:53
Мэрия Улан-Удэ показала логотип к 360-летию города
09.12.2025 в 15:25
Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»
09.12.2025 в 15:11
В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину
09.12.2025 в 15:04
В Монголии построят АЭС
09.12.2025 в 14:32
В Улан-Удэ с грузового поезда сняли зайца-хабаровчанина
09.12.2025 в 14:18
В Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ
09.12.2025 в 14:01
У главы градостроительного комитета Читы обнаружили нетрудовые доходы
09.12.2025 в 13:36
Личный кабинет на «Госуслугах» улан-удэнки взломали с помощью «сим-бокса»
09.12.2025 в 13:26
В Новосибирске пьяный лихач сбил шестерых пешеходов и вышел на свободу
09.12.2025 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Директору «Водоканала» в Чите подарили дебетовую карту с 4,2 миллионами рублей
Дарителя и получателя подозревают в коррупции
09.12.2025 в 16:02
Десять ветеранов СВО представят Бурятию на форуме «Вместе победим»
Мероприятие соберет участников спецоперации со всей страны
09.12.2025 в 15:11
В райцентре Бурятии из маршрутки вывели одурманенного мошенниками мужчину
Он собирался ехать в город, чтобы перевести свои «кровные»
09.12.2025 в 15:04
В Монголии построят АЭС
Страна будет использовать ядерные технологии в мирных целях
09.12.2025 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru