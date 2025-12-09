Директору «Водоканала» в Чите подарили дебетовую карту с 4,2 миллионами рублей

Экс-зампредседателя думы Читы и владельца «Водоканала» Андрея Ядрищенского, которого сейчас судят по обвинению в крупной взятке, подозревают в получении вознаграждения в размере 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщил портал «Чита.ру» со ссылкой на прокуратуру региона, которая рассказала о махинациях на брифинге, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря.«Взяткодатель передал Ядрищенскому свою банковскую карту, которой он свободно пользовался. На счёт зачислено 4,2 миллиона рублей, и Ядрищенский расходовал эти средства в личных целях. То есть они завуалировали свои действия», — отметил начальник отдела по противодействию коррупции прокуратуры Евгений Николаев.В сентябре Ядрищенскому продлили содержание под стражей ещё на полгода. О возбуждении дела о взяточничестве стало известно 9 декабря, а его задержание — 10 декабря 2024 года. В его офисе и доме прошли обыски. Также задержан один из владельцев омской компании «Предприятие „Взлет“» — Андрей Герасимов, обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Ядрищенский получил у Герасимова 4,2 миллиона рублей за покровительство и помощь в заключении контрактов на поставку канализационно-насосного оборудования и комплектующих.Ранее и. о. гендиректора «Водоканал-Чита» Наталья Филиппова рассказала, что около 80% насосов «Водоканала» принадлежат компании «Взлет», которая поставляет уникальные насосы, не имеющие аналогов в России. Она также отметила, что Ядрищенский и Герасимов дружили и общались вне работы.Трое соучредителей «Взлет» отвергают обвинения, считая, что никто не поручал их коллеге совершить преступление, и не верят версии следствия.Фото: loon.site