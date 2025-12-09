Жителям Бурятии рассказали, что можно купить заранее к новогоднему столу

В Роспотребнадзоре по Бурятии жителям республики рассказали, какие продукты к новогоднему столу можно купить заранее.

Во-первых, консервированные овощи (зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы). Срок годности у этих продуктов длительный, хранятся при комнатной температуре.

Также можно смело приобретать растительное масло, соусы, муку, соль, сахар, крупы, специи. И деликатесы – сырокопченые колбасы, рыбу, икру. Но, по словам специалистов, следует обращать внимание на срок годности, состав и качество упаковки.

Яйца используют для приготовления салатов, разнообразных закусок, домашней выпечки. Срок годности свежих яиц составляет около 30 дней, хранить их нужно в холодильнике.

Кроме того, можно заблаговременно затариться шоколадными конфетами, замороженным мясом и рыбой.

«Из получившегося списка убираем все то, что имеет самый короткий срок годности: молоко и кисломолочные продукты, хлеб, свежие овощи для салатов и фрукты, свежее мясо и рыбу – эти продукты лучше купить ближе к празднику», - заключили эксперты.