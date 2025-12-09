Общество 09.12.2025 в 16:52

Бурятии дополнительно выделили почти 20 млн рублей на «Агростартап»

Благодаря этому поддержку получат еще четыре фермера
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
До конца года по программе «Агростартап» еще 4 фермера Бурятии, участники СВО и члены их семей получат финансирование на развитие своих проектов. Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, дополнительные средства позволят поддержать проекты, которые уже прошли конкурсный отбор и были следующими в рейтинге.
 
- В итоге в 2025 году гранты «Агростартап» получат уже 22 наших земляка. На грант можно купить землю, технику, племенной скот, подготовить проектную документацию — всё, что нужно, чтобы фермерское хозяйство развивалось. Поддержка фермеров — это поддержка развития сёл, создание рабочих мест и вклад в продовольственную безопасность республики и страны, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Как отметил глава Бурятии, выделение дополнительного федерального финансирования на «Агростартап» в размере 19,9 миллиона рублей стало возможным благодаря поддержке министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Она недавно посещала республику с рабочим визитом.

«Во время визита Оксаны Лут мы показали, что в Бурятии много людей, готовых работать на земле, создавать своё дело, двигать вперёд сельскую экономику. Министерство оперативно поддержало нас — благодарю Оксану Николаевну», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
