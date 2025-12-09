Школьники Бурятии встретились с актрисой, озвучивающей виртуальную Алису

Накануне в поселке Монды Тункинского района Бурятии встречали известную актрису театра, кино и озвучивания Татьяну Шитову. Гостья выступила как лектор Общества «Знание». Мондинская средняя школа вошла в число 30 победителей по результатам октябрьского рейтинга масштабного федерального проекта «Чтецкие программы».

Мероприятие состоялось поселковом Доме культуры. 90 школьников вместе со своими руководителями литературных клубов – учителем английского языка Зоей Шагдуровой и учителем начальных классов Татьяной Михалевой – поговорили о книгах, фильмах, творчестве и профессиональной реализации. На встречу со знаменитостью пригласили также лучших чтецов Центра дополнительного образования детей и Хужирской школы.

Уже в самом начале события Татьяна Шитова удивила собравшихся, мгновенно переключившись со своего обычного голоса, которым разговаривает в жизни, на «фирменный» голос умной колонки и поздоровалась с ребятами: «Привет! Вот что мне удалось найти по Вашему запросу: Лучшее место на земле – это Монды!».

Гостья обсуждала с ребятами литературные предпочтения, первые прочитанные книги и произведения, которые оставили неизгладимый след. Актриса подчеркнула, что ей по-прежнему нравится именно бумажная книга, ее вес в руках, ощущение перелистывания и даже запах. И даже в работе над дубляжом фильма она предпочитает распечатанный текст.

Голосом Татьяны Шитовой «говорят» многие голливудские актрисы, и она озвучивает различные анимационные ленты, антологии и мультивселенные.

Также мастер художественного слова провела для учеников мастер-классы по речевой разминке, прочтению скороговорок, поделилась ценными советами.