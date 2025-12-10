Четко, по слогам

Но чтобы дать людям стимул четко и по слогам рассказывать следователям, как их обманули, нужно лишь воображение и дух авантюризма.

Липовый логопед развела жителей Бурятии, Хакасии и Приангарья на 620 тыс. рублей. 27-летнюю женщину обвиняют (на секундочку!) в 67 эпизодах мошенничества. Она обещала людям логопедические услуги, собирала с них деньги, но услуги оказать не могла. Потому что логопедом никогда не была.

Но она пыталась – были даже встречи с потерпевшими и их детьми, где она имитировала занятия по коррекции речи. Правда надолго ее не хватило, в скором времени она просто перестала брать трубку.

Но просто подумайте – какое желание заработать на плохой дикции, направленное не в ту сторону! Вот выучилась бы на логопеда и делала бы то же самое – брала бы деньги и помогала исправить дефекты. Только без уголовного наказания.