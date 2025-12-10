Жителя Бурятии осудили за фиктивное руководство

В Бурятии за фиктивное руководство организацией 50-летнего жителя Северобайкальска приговорили к штрафу и исправительным работам. Его признали виновным за предоставление своего паспорта и внесения в единый государственный реестр юрлиц липовых сведений.

- В декабре 2024 года мужчина за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей предоставил свой паспорт для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заведомо недостоверных сведений о нем, как руководителе организации, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе расследования уголовного дела мужчина пояснил, что согласился на это так как ему сказали, что по факту управлять фирмой будет другой человек.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Фото: loon.site