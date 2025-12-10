Общество 10.12.2025 в 09:19
В селе Бурятии убрали скульптуру из-за нарушения авторских прав
Претензию предъявил Лев Бардамов
Текст: Карина Перова
В селе Баргузин в Бурятии убрали памятник основателю Баргузинского острога Ивану Галкину. Напомним, его установили в октябре.
Люди поинтересовались, куда делся монумент. Как оказалось, в администрацию сельского поселения «Баргузинское» поступило письмо с претензией от владельца частного музея в Улан-Удэ Льва Бардамова. Коллекционер заявил о нарушении авторских прав.
«В связи с этим принято решение временно демонтировать памятник. А именно исполнитель проведет дополнительную работу по изменению скульптуры во втором квартале 2026 года», - прокомментировали в администрации.
