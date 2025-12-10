В селе Бурятии убрали скульптуру из-за нарушения авторских прав

В селе Баргузин в Бурятии убрали памятник основателю Баргузинского острога Ивану Галкину. Напомним, его установили в октябре.

Люди поинтересовались, куда делся монумент. Как оказалось, в администрацию сельского поселения «Баргузинское» поступило письмо с претензией от владельца частного музея в Улан-Удэ Льва Бардамова. Коллекционер заявил о нарушении авторских прав.

«В связи с этим принято решение временно демонтировать памятник. А именно исполнитель проведет дополнительную работу по изменению скульптуры во втором квартале 2026 года», - прокомментировали в администрации.