На границе Бурятии задержали перевозчика книги об Адольфе Гитлере

Книгу немецкого писателя Хеннеке Карделя «Адольф Гитлер – основатель Израиля» обнаружили бурятские таможенники в автомобиле россиянина в пункте пропуска Монды. Мужчина планировал выехать с ней в Монголию.

- В кармане правой передней двери его транспортного средства находилась экстремистская литература на русском языке. Водитель пояснил, что книга приобретена им пять лет назад и он не подозревал о наличии в ней информации, подпадающей под запрет при перемещении через таможенную границу ЕАЭС, - рассказали в Бурятской таможне.

Экспертиза подтвердила, что издание содержит экстремистские материалы и запрещено к вывозу. На таможне возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией товара, добавили в ведомстве.

Фото: Бурятская таможня