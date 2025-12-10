Общество 10.12.2025 в 09:31
В Бурятии из-за морозов отменили занятия в школах
В Баунтовском районе сегодня с утра минус 43 градуса
Текст: Андрей Константинов
Учащихся 1-11 классов первой и второй смены отправили сегодня на дистант в Баунтовском районе. Причиной этого стали сильные морозы. По состоянию на 7 утра столбики термометров в районе опустились до минус 43 градусов.
Как сообщает «Баунт-инфо.24/7», очные занятия в школах отменены, в частности, в населенных пунктах Багдарин, Маловский и Романовка.
