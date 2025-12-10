В Бурятии шесть врачей и два учителя стали счастливыми новоселами

В Кяхтинском районе Бурятии торжественно вручили ключи от новых квартир медицинским и педагогическим работникам. Жилье получили шесть врачей и два учителя, отметили в Минздраве региона.

Среди медиков счастливыми новоселами стали участковый врач-терапевт Сэндэма Ринчинова, врач акушер-гинеколог Валерия Анчикова, врач-педиатр Елена Ванданова, врач клинической лабораторной диагностики Елена Мельникова, врач-хирург травматолог Алексей Булгитов и врач-стоматолог Вячеслав Мункуев.

Восьмиквартирный жилой дом построили для специалистов за счет президентской дальневосточной субсидии. В каждой квартире выполнили качественную отделку, установили сантехнику и необходимую мебель.

«Это жилье стало символом признания нашей важной миссии и тех усилий, которые мы ежедневно прикладываем. От всей души хочу поблагодарить правительство за инициативу строительства жилья специально для медицинских работников и педагогов. Эти меры значительно улучшают качество жизни сотрудников, позволяют нам чувствовать поддержку государства и осознавать важность нашей профессии», - сказала Сэндэма Ринчинова.