Общество 10.12.2025 в 10:05
Автоледи в Бурятии врезалась в стоящий автомобиль
Участники ДТП получили лишь незначительные травмы
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером, 9 декабря, в Кабанском районе Бурятии 37-летняя водитель автомобиля «Хонда» совершила ДТП. Оно произошло в районе ст. Мишиха.
- Женщина наехала на стоящий автомобиль «Тойота Хайс». В результате ДТП водитель Хонды и 13-летний пассажир получили травмы, но после осмотра врачей были отпущены домой, - рассказали в ГИБДД республики.
Вчера на территории республики было выявлено 249 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 14 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД РБ
