Автоледи в Бурятии врезалась в стоящий автомобиль

Вчера вечером, 9 декабря, в Кабанском районе Бурятии 37-летняя водитель автомобиля «Хонда» совершила ДТП. Оно произошло в районе ст. Мишиха.

- Женщина наехала на стоящий автомобиль «Тойота Хайс». В результате ДТП водитель Хонды и 13-летний пассажир получили травмы, но после осмотра врачей были отпущены домой, - рассказали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено 249 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 14 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ